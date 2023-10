Planuri mărețe pentru Ionuț Lupescu la CS Dinamo: ”Voi face doar atât! E ca la doctor”

”Kaiserul” anunță că se ocupa de academia clubului din Liga a 3-a, pe care vrea să o transforme într-o poveste de succes. Momentan, Ionuț Lupescu se află în Elveția, acolo unde deține o proprietate, însă a vorbit despre pașii pe care îi va urma în următoarele săptămâni, după numirea sa la CS Dinamo.

Planuri mărețe pentru Ionuț Lupescu la CS Dinamo

Ionel Dănciulescu a fost primul care a salutat sosirea lui Ionuț Lupescu la CS Dinamo. ”Cu siguranță ne va ajuta să creștem academia lui Dinamo. A avut și alte oferte, e un nume mare și pe el te poți baza tot timpul. Normal că vom lucra împreună și vom colabora cu toții. Suntem toți ca o familie, antrenori și conducători, nu e fiecare pentru el. Avem același scop: binele lui Dinamo”, a explicat Dănciulescu.

Între timp, Ionuț Lupescu și-a prezentat planurile pe termen scurt și mediu, din postura de coordonator . ”Am venit să fac un scan la CS Dinamo, să pun un diagnostic, să văd cum se poate face un proiect de succes la Academie. Sper ca în cel mai scurt timp, mi-aș dori până la începutul lui ianuarie, să definitivez această analiză.

N-am venit sa dau afară pe nimeni sau să-mi impun eu modul de lucru. Eu am venit să pun un diagnostic, ca la doctor, ca să te faci bine scanezi unde sunt problemele, apoi te vindeci. Eu voi veni cu un rezultat al analizei, rămâne de văzut dacă oficialii clubului vor fi de acord cu ceea ce voi livra eu, ca date, ceea ce putem face pentru implementarea unei academii de succes.

Nu am emoții la revenirea acasă, la Dinamo, pentru că, momentan, voi face doar acest scan. Academia CS Dinamo vrea să devină importantă, asta e ceea ce contează acum”, a declarat Lupescu pentru Cât despre ipoteticele negocieri cu FC Dinamo, club aflat în SuperLigă, Ionuț Lupescu a transmis că nu a existat nicio negociere cu nimeni de acolo.

Ionuț Lupescu nu a negociat niciodată revenirea la FC Dinamo

nicio discuție, nimic. Doar o discuție lejeră cu domnul Voicu și atât. Nu am discutat niciun moment să mă implic la FC Dinamo. Așa că nu pot discuta despre un subiect care nu există. Nu am vorbit nici de stadion, nici de fuziune, v-am spus despre ce am vorbit”, a explicat Ionuț Lupescu.

Anunțul surprinzător al sosirii lui Ionuț Lupescu la CS Dinamo a fost făcut chiar de către clubul sportiv, pe Facebook. “O legendă a fotbalului dinamovist se întoarce acasă! Ionuț Lupescu se alătură Clubului Sportiv Dinamo! Ionuț Lupescu revine la clubul la care s-a consacrat. Mijlocașul generației de aur a acceptat oferta Clubului Sportiv Dinamo și va ocupa, în prima fază, o funcție cheie în dezvoltarea Academiei de Fotbal CS Dinamo.

Lupescu (54 de ani) va realiza o analiză amplă a Academiei și va propune un proiect ambițios pentru dezvoltarea acestui segment. Ionuț Lupescu s-a format la Dinamo, unde a debutat în 1986, la numai 17 ani. Lupescu a mai jucat pentru Dinamo în trei perioade: 1998-2000, 2000-2001 și 2001-2002. A câștigat două campionate și trei Cupe ale României în tricoul ”alb-roșu”. Bine ai venit, Ionuț Lupescu!”, a precizat CS Dinamo.