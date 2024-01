Planurile lui Smiley au fost date peste cap. Ce a pățit soțul Ginei Pistol în vacanța din Maldive

Smiley este unul dintre cei mai ocupați artiști de la noi. Juratul de la ”Vocea României” are programul plin, așa că profită din plin de orice zi liberă pe care o are. În 2024, artistul a decis să înceapă anul cu o binemeritată vacanță la capătul lumii. Așa cum era de așteptat, acesta nu a plecat singur, ci este însoțit de Gina și de Josephine.

Smiley se relaxează alături de familie departe de casă

Smiley este unul dintre artiștii care nu mai are nevoie de nicio prezentare. De-a lungul timpului, acesta a muncit constant pentru a-și clădi o carieră de succes. Acum, după ani și ani de efort, a ajuns să culeagă roadele muncii sale.

În ultima vreme, lui Smiley îi merge mai bine ca niciodată. Artistul are proiecte pe bandă rulantă, iar pe plan familial nu are niciun motiv să se plângă. Juratul de la ”Vocea României” are o familie superbă, iar Gina Pistol și micuța Josephine îi fac viața mai frumoasă.

Cei doi se implică trup și suflet în educarea și creșterea lui Josephine. Micuța are parte de toată atenția din partea părinților care ai grijă să nu îi lipsească nimic. Atât Gina, cât și Smiley se dezlipesc destul de greu de fiica lor.

Tocmai de aceea, de foarte multe ori, cei doi . Deși nu este ușor să pleci departe de casă cu un copil mic, artistul și frumoasa lui soție se descurcă de minune. Drept dovadă, au mai bifat o vacanță în trei.

Smiley și Gina Pistol, încă o vacanță reușită alături de fiica lor

Începutul de an l-a găsit pe Smiley departe de casă, într-un loc cu mult soare și plajă. Artistul, Gina și Josephine se bucură de vremea frumoasă din Maldive și s-au deconectat de tot de la agitația din Capitală.

Cei doi și știu ce vor face în fiecare zi. Principalul scop al amândurora este să se relaxeze și să uite de griji. Însă, chiar dacă sunt un loc care pare a fi un paradis, asta nu înseamnă că sunt feriți de probleme.

Așa cum i-a obișnuit, deja, pe fanii lui, Smiley își face mereu timp pentru a povesti cum decurge vacanța lui. De obicei, acesta filmează cele mai importante momente și nu se ferește să le povestească pe cameră și pe cele mai puțin plăcute.

Așa se face că, în urmă cu puțin timp, acesta a povestit un episod care aproape că i-a stricat cheful de vacanță. Artistul avea de gând să petreacă întreaga zi alături de Gina și de Josephine pe plajă. Vremea era frumoasă, așa că a fost cel mai bun plan pe care și-l puteau face.

Însă, Smiley a aflat pe prorpia piele că vremea din Maldive este foarte capricioasă și că lucrurile se pot schimba de la un minute la altul. Astfel, până când Gina și Josephine s-au pregătit de plajă, a început să plouă.

”După ce s-au trezit și fetele, ne-am pregătit de plajă și am plecat să luăm micul dejun. Când să o dăm spre plajă, s-a pus o ploaie zdravănă care ne-a ținut pe terasă. Am băut niște prosecco și a plouat până spre asfințit. Ne-am plimbat pe plajă până s-a lăsat întunericul și am mers la masă.”, a spus Smiley în online.