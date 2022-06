Pleacă Edi Iordănescu de la echipa naţională? Prima reacţie după 0-3 cu Muntenegru: “Este un moment foarte greu. Vedem ce va fi”

Selecționerul își cere scuze pentru înfrângere și nu își caută scuze pentru ce s-a întâmplat pe teren, recunoscând că diferența a fost făcută de lupta fizică.

Pleacă Edi Iordănescu după România – Muntenegru?

după înfrângerea suferită de România pe teren propriu cu Muntenegru: „Felicităm echipa oaspete. Reușisem să întoarcem puțin starea de spirit, dar ni s-au confirmat astăzi unele lucruri.

ADVERTISEMENT

Au fost probleme fizice și am pierdut mult inițiativa. Îmi cer scuze publicului, din păcate e un moment foarte trist pentru noi.

Nu fac nici aprecieri publice… responsabilitatea e a mea. Din păcate, acest program cu patru jocuri nu a fost pe placul nostru, pentru că ne chinuim să construim un prim 11, când nu poți nici din punct de vedere fizic, ca în seara asta, nu e ușor deloc”.

ADVERTISEMENT

„Am avut șansa noastră să egalăm după o ocazie mare și o bară, nu ne-a ajutat nici norocul, nu ne-am ajutat nici noi.

Echipa atât a putut, nu se pune problema că nu a vrut. Recunoscu și nu am vrut asta până acum, dar ne-au lipsit și niște jucători care erau importanți pentru noi, mă refer la Ianis Hagi, Dennis Man și Nicușor Stanciu”.

ADVERTISEMENT

Eu am spus că vor fi jocuri foarte dificile. A fosat o diferență de putere, nu am putut duce nivelul de combativitate. Înainte să pierdem meciul, am pierdut lupta fizică”, a mai spus Edi Iordănescu la finalul meciului.

„Vedem ce va fi, România primează!”

și a spus că va face tot ce se va cere pentru ca naționala României să fie bine, însă nu a răspuns clar când a fost întrebat dacă se gândește și la o eventuală demisie:

ADVERTISEMENT

„Clasamentul arată urât în acest moment, e un moment zero și trebuie să analizăm bine ce e de făcut. Am fost optimist, dar și realist și am spus și după meciul cu Finlanda că nu am fost chiar bine din punct de vedere psihic

ADVERTISEMENT

Am stat cu ei, am spus că trebuie să ridice capul și să ia decizii important din punctul de vedere al cluburilor la care vor să joace, să ia decizii și să vină cu un alt tonus la echipa națională”.

„Nu iau decizii la cald, e frustrant și pentru mine că îmi doream să lucrez mai mult cu ei, dar știu la ce m-am înhămat, e greu să construiești pe un fond de adversitate din trecut. Vedem ce va fi, România primează!”, a mai spus Edi Iordănescu.