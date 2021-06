Pleacă Mario Nicolae de la Dinamo? “Nu am mai discutat nimic! Am contract până la 30 iunie!”. Exclusiv

Dinamo este într-o situație foarte delicată cu o lună înainte de finalul campionatului. Echipa lui Dusan Uhrin se confruntă cu mari dificultăți financiare, iar restanțele salariale i-au făcut pe jucători să ajungă la capătul răbdării.

ADVERTISEMENT

Lotul echipei din Șoseaua Ștefan cel Mare este în cantonament, în Turcia, la Bolu, acolo unde va disputa și un amical de lux împotriva celor de la Galatasaray. Directorul sportiv al echipei, Mario Nicolae, este alături de echipa în cantonament, însă și viitorul său este incert la club.

Pleacă Mario Nicolae de la Dinamo? “Nu am mai discutat nimic. Am contract până la 30 iunie”

Marius Nicolae a ajuns la Dinamo în luna ianuarie și a pus umărul la salvarea echipei de la retrogradare, deși multe dintre transferurile sale au fost aspru criticate chiar de unii dinamoviști. Oficialul mai are contract doar o săptămână cu Dinamo și a declarat pentru FANATIK că deocamdată nu a negociat prelungirea:

“Nu am mai discutat nimic. Eu mai am contract până pe data de 30 iunie. Dar, am mai spus, Mario Nicolae nu este o prioritate. Am rezolvat acest cantonament în condiții foarte bune pentru club, avem condiții de top.

ADVERTISEMENT

“Pe partea sportivă unde îmi doresc să am rezultate este greu să fac ceva acum dată fiind interdicția”

Sunt fericit pentru amicalul cu Galatasaray, am reușit să facem și parteneriatul cu cei de la Catapult. La Săftica totul este rezolvat în proporție de 70%: săli de mese, bucătărie, vestiare grație unei sponsorizări de 80.000 de euro pe care am reușit să îi aduc cu ajutorul lui Dumnezeu.

Mai sunt multe altele. Pe partea sportivă unde îmi doresc să am rezultate este greu să fac ceva acum dată fiind interdicția pe care o avem”, a spus Mario Nicolae pentru FANATIK.

“Avem parte de condiții de top, de antrenamente bune și atmosferă bună. Așteptăm vești bune”

Chiar dacă jucătorii au restanțe financiare și au amenințat că pleacă de la Dinamo la începutul lunii iulie, Mario Nicolae susține că deocamdată atmosfera din lot este una bună și condițiile de pregătire din Turcia sunt excelente:

ADVERTISEMENT

“Deocamdată suntem aici și totul este bine. Avem parte de condiții de top, de antrenamente bune și atmosferă bună. Așteptăm vești bune în ceea ce ne privește”, a spus oficialul dinamovist.

Situație financiară dificilă pentru club! FIFA a blocat transferurile

Însă, situația financiară a clubului Dinamo este îngrijorătoare. Jucătorii au mai multe luni de restanțe și, în plus, echipa are interdicție de la FIFA de a face transferuri după ce jucătorii spanioli aduși de au câștigat litigiile cu clubul.

ADVERTISEMENT

“Câinii” au de plătit mai mult de 1 milion de euro către Borja Valle, Rene Roman Hinojo sau Isma Lopez, jucători aduși de Cortacero pe salarii fabuloase, dar care nu au văzut niciun ban în perioada în care au evoluat la Dinamo.

Dinamo va intra în insolvență!

, așa cum FANATIK a anunțat, însă rămâne de văzut dacă această strategie va reuși să salveze clubul la care singurii oameni care investesc sunt fanii din programul DDB.

ADVERTISEMENT

Datoriile cumulate ale clubului depășesc 7 milioane de euro și situația este una foarte delicată, cu o lună înainte de startul campionatului. Mai mulți jucători amenință cu plecarea la revenirea din cantonament dacă lucrurile nu se vor îmbunătăți.