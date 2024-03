Farul Constanţa a început ca din puşcă play-off-ul din SuperLiga. în Giuleşti şi vine la trei puncte de locul doi, ocupat de Universitatea Craiova.

„Poate vine Farul pe turnantă și ia titlul”. Analiza care aruncă în aer play-off-ul

Giani Kiriţă nu exclude Farul Constanţa din lupta pentru titlu în ciuda diferenţei de 10 puncte faţă de liderul FCSB şi susţine că echipa lui Hagi are capacitatea de a veni tare din urmă:

“E greu de zis cine ia campionatul. CFR Cluj ia bătaie, Rapidul ia bătaie, poate vine Farul pe turnantă şi ia campionatul. N-ar fi exclus, l-am văzut şi pe Gică Hagi, mie mi-ar plăcea să vină tare pe turnantă.

Să ia Farul campionatul. Toţi s-au pregătit, toţi am spus că lupta va fi în trei: FCSB, CFR şi Rapid. Pe Gică Hagi l-au dat mai la o parte. Uite ce joc bun a făcut Farul.

Eu zic că vine tare din urmă. Să intri cum a intrat în play-off, pe ultima sută de metri!”, a spus Giani Kiriţă la FANATIK SUPERLIGA.

Gheorghe Hagi, deranjat de discursul lui Rotaru: “Este o lipsă crasă de respect. Noi suntem campionii României”

de discursul patronului Mihai Rotaru, care după victoria obţinută de Universitatea Craiova cu CFR Cluj, scor 2-1, a eliminat din lupta pentru primele locuri pe Farul:

“A uitat că în campionat suntem și noi acolo, la 3 puncte. Ne-a omis pe noi. Campionii României nu trebuie băgați în seamă… A zis-o atât de apăsat. A uitat că i-am bătut de două ori.

Tocmai asta am vrut să zic și d-asta am vrut să intervin. Noi suntem campionii României. Din punctul meu de vedere, e o lipsă crasă de respect. Asta e. Știe dânsul mai multe și are mai multe informații pe care eu nu le dețin.

“Știe dânsul mai multe și are mai multe informații”

Normal că sunt puțin supărat, dar din punct de vedere sportiv, nimic altceva. Dânsul probabil știe mai multe în afara terenului. Nu știu ce, eu vorbesc doar despre teren.

Pe teren l-am bătut de două ori! Noi avem încă 9 meciuri foarte importante, mă bucur mult că Craiova a bătut la CFR, că noi am bătut Rapidul, dacă noi vom câștiga cu FCSB și ei vor învinge în continuare, pentru că s-ar încinge lupta la titlu.

Tocmai asta am vrut să zic și d-asta am vrut să intervin. Noi suntem campionii României. Din punctul meu de vedere, e o lipsă crasă de respect. Asta e. Știe dânsul mai multe și are mai multe informații pe care eu nu le dețin”, a spus Hagi la Digisport.

