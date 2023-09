Poli Iași – FC Botoșani 0-0, în etapa 9 din SuperLiga. Start în derby-ul Moldovei

FC Botoșani: R. Ducan, A. Adams, J. Pius, A. Șeroni, A. Țigănașu – G. David, V. Dican, E. Florescu, V. Pinson – M. Ilicic, Kablan Davy N’Goma. Rezerve: A. Ureche, R. Benzar, G. Mutombo, R. Creț, M. Cioiu, J. Mouaddib, C. Zabou, I. Petrișor, G. Ionuț. Antrenor: D. Alexa.

Poli Iași: S. Lung – M. Martac, F. Ilie, N. Samayoa, R. Ispas – R. Alin, M. Bordeianu, J. Marchioni – A. Gheorghiță, J. Vojtus, R. Ion. Rezerve: I. Ailenei, L. Phelipe, C. Jatoba, S. Buș, A. Dumitru, M. Katanec, A. Ciobanu, S. Ștefanovici, S. Harrison. Antrenor: Leo Grozavu.

Derbyul Moldovei, Poli Iași – FC Botoșani, are loc luni, 18 septembrie, cu începere de la ora 18:30, în cadrul etapei a 9-a din SuperLiga. Este nu doar un meci al orgoliilor echipelor moldovene, dar și o partidă în care se vor întâlni două echipe din zona inferioară, Botoșani fiind chiar „lanterna roșie”, fără victorie și cu numai 3 puncte obținute până acum.

Unde se joacă meciul Poli Iași – FC Botoșani

Confruntarea Moldovei, Politehnica Iași – FC Botoșani, se desfășoară luni, 18 septembrie, de la ora 18:30, pe stadionul Emil Alexandrescu, situat într-unul dintre cele mai îndrăgite locuri din Iași, parcul din dealul Copoului, în etapa a 9-a din SuperLiga. Fiind vorba despre o rivalitate regională, oficialii ieșeni speră ca meciul să trezească mult interes și tribunele să fie cât mai bine populate.

Din partea fanilor botoșăneni sunt slabe speranțe ca echipa să aibă sprijinul suporterilor, pentru că foarte rar s-a întâmplat până și ca un număr redus de oameni să însoțeascâ echipa la meciurile din deplasare, mai ales acum, când se află pe post de „lanternă roșie”. Așa încât aproape sigur doar fanii alb-albaștrilor se vor auzi, estimările fiind între 4-7000 de suporteri ieșeni.

Cine transmite la TV partida Poli Iași – FC Botoșani

Partida Politehnica Iași – FC Botoșani se joacă luni, 18 septembrie, de la ora 18:30, pe stadionul Municipal din localitatea moldoveană, în etapa a 9-a din SuperLiga și va putea fi urmărită în direct pe posturile care difuzează SuperLiga: Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE STREAM.

Începutul de săptâmână, luni, 18 septembrie, vine sub auspiciile unei vremi frumoase, cu cer senin pe durata a cel puțin patru zile. Soare pe tot parcursul zilei până la apus, foarte redus pericolul de ploaie, o maximă destul de ridicată, de 27 de grade la ora amiezii, probabil un grad-două mai puțin la ora meciului. Ionuț Coza din Cernica va oficia la centru la acest meci.

Ce absențe sunt în întâlnirea Poli Iași – FC Botoșani

Antrenorul Leo Grozavu și-a mai revenit din supărarea pe care o avea față de elevii săi după , după un joc în care oaspeții s-au apărat grupat, cu calm, exercitând un pressing foarte sus și foarte incomod și așteptând momentele cele mai favorabile pentru a găsi pe contraatac breșe în apărarea adversă. Poate trimite pe teren echipa învingătoare de la Cluj.

s-a salvat în ultima clipă de un debut catastrofal pe banca Botoșanilor la meciul terminat in extremis egal pe teren propriu cu FC Hermannstadt. La Iași nu va putea evolua Drole, care a fost eliminat în partida cu FC Hermannstadt. Alexa intenționează să înceapă partida cu doi jucători de regula U21, mijlocașul David și atacantul Cărăușu.

Cote la pariuri la jocul Poli Iași – FC Botoșani

Casele de pariuri acordă echipei ieșene prima șansă în acest derby al Moldovei. Gazdele au cotă de 2,30 la victorie față de inversul situației, adică 3,20 pentru cei din Botoșani. Șansă dublă 1X are cotă 1,35 iar șansă dublă X2 ajunge la 1,65. Un gol marcat de gazde face tot 1,35 iar o reușită a oaspeților se oprește la cota de 1,55. Over 1,5 goluri în meci are cotă de 1,45.

Sunt nu mai puțin de 20 de meciuri jucate între cele două echipe de-a lungul timpului. Opt victorii au cei de la FC Botoșani, ieșenii s-au impus de șapte ori iar cinci meciuri s–au încheiat la egalitate. Primul a avut loc în 2014 și s-a terminat egal, dar cu destule goluri, 2-2, ultimul pe 20 ianuarie 2021 și a fost adjudecat de echipa din Botoșani, învingătoare în Copou cu 1-0.