Polițist din Timiș, accidentat de un tânăr în timp ce se afla în misiune. Urmărire ca-n filme, prin trei localităţi

Omul legii, în vârstă de 34 de ani, a ajuns la spital după ce a fost accidentat în timpul misiunii, de către un tânăr care nu a oprit la semnalele polițiștilor începând cu străzile municipiului Timișoara. Tânărul șofer, în vârstă de 24 de ani, a pornit cursa nebună până în localitățile Sânmihaiu Roman și Diniaș, până a fost oprit.

Polițist din Timiș, accidentat de un tânăr șofer

Potrivit comunicatului oficial, polițiștii timișoreni au dorit să oprească un autoturism în oraș, însă șoferul și-a văzut de drum. Așadar, oamenii legii au pornit în urmărirea acestuia, inclusiv cu semnalele acustice luminoase și sonore pornite, iar cursa nebună a trecut pe străzile Liviu Rebreanu, Hebe, Calea Șagului din Timișoara până în Sânmihaiu Roman și Diniaș.

”Polițiștii Secției 3 Poliție Urbană Timișoara, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe bulevardul Constantin Brâncoveanu din municipiul Timișoara, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, conducătorul auto neconformându-se semnalului și continuându-și deplasarea. Polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, folosindu-se semnalele acustice luminoase și sonore, pe străzile Liviu Rebreanu, Hebe, Calea Șagului din municipiul Timișoara, precum și în localitățile Sânmihaiu Roman și Diniaș”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș, conform

, între localitățile Sânmihaiu Roman și Diniaș, unde polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Peciu Nou au încerca să-l oprească fără succes pe șofer, iar un polițist a fost lovit de mașina pe care tânărul de 24 de ani o conducea. Și mai șocant e că șoferul și-a văzut de drum, până într-o curbă unde a pierdut controlul mașinii, intrând într-un gard.

”Pe traseul de urmărire, între localitățile Sânmihaiu Roman și Diniaș, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Peciu Nou au efectuat semnal de oprire regulamentar autoturismului urmărit, moment în care conducătorul auto a surprins și accidentat un polițist, în vârstă de 34 de ani, care efectuase semnalul de oprire, rezultând rănirea acestuia, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În urma impactului, conducătorul auto și-a continuat deplasarea, iar la intrarea în localitatea Diniaș, din județul Timiș, într-o curbă la stânga, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă și intrând în coliziune cu gardul unui imobil”, au completat reprezentanții legii.

, însă polițiștii au folosit armamentul din dotare și au efectuat focuri de avertisment. Așadar, individul a fost imobilizat și condus la sediul Poliției Municipiului Timișoara, unde va fi audiat. S-a constatat, ulterior, că șoferul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul nu era înmatriculat și avea numere false.

În aceste condiții băiatul s-a ales cu un dosar penal destul de stufos și are toate șansele să ajungă după gratii. ”În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ultraj, conducerea unui autovehicul fără a deține permis de conducere, punerea în circulație sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat și punerea în circulație sau conducerea unui autovehicul cu numere false de înmatriculare, cercetările fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, în vederea luării măsurilor legale care se impun”, au concluzionat reprezentanții IPJ Timiș.

Cu toate că oricine se urcă la volan fără permis și, mai mult, conduce o mașină cu numere de înmatriculare false riscă să ajungă după gratii, asta nu l-a speriat nici pe un constănțean în vârstă de 49 de ani care a făcut haos în orașul Constanța în urmă cu doi ani. Atunci, bărbatul aflat la volan a reușit performanța să avarieze 10 mașini parcate pe o stradă.

Conform IPJ Constanța, bărbatul a fost observat conducând haotic pe strada Brizei din Constanța, astfel că oamenii legii au descoperit acolo un adevărat dezastru, după ce bărbatul a avariat 10 mașini parcate regulamentar. S-a stabilit că individul nu avea carnet de condus, iar mașina era cu numere false.