Portarul care a ”schimbat” alți 15 portari la Rapid. ”Cred că merita mai multe șanse, nu-i rău”

Este vorba despre Virgil Drăghia, portarul de rezervă al lui Horațiu Moldovan. De altfel, așa cum remarca și Robert Niță în timpul emisiunii ”Suflet de rapidist”, Drăghia a prins ”ultimii 15 titulari pentru postul de portar al Rapidului”. Cu toate acestea, Mircea ”Pepe” Bornescu, fostul mare portar din campionatul României, crede că Drăghia merita mai multe șanse.

Portarul care a ”schimbat” alți 15 portari la Rapid

și ai avut concurență în ambele perioade. Cu siguranță n-ai apărat atât de mult cât ți-ai fi dorit și cât ai fi meritat, în unele cazuri. Tu ai venit de la o echipă unde erai titular incontestabil și renunțând la niște bani. Probabil că te-ai fi așteptat la mult mai mult? Ai 44 de meciuri din 60 și. La Craiova din 25 apărase 25”, a inițiat dialogul Robert Niță.

”Eu când am venit la Rapid, am venit în iarnă, am fost titular până în iarnă, jumătate de sezon. Am debutat cu FCSB în Ghencea, 1-1 fără spectatori. Am făcut o partidă bună, a fost primul meu meci. A fost meci foarte frumos, am condus cu 1-0 și ne-au egalat pe final, Steaua parcă erau atunci. După care am jucat acasă cu CFR Cluj cred. Atunci s-a accelerat și transferul meu la echipă. Era Marinescu și cred că Drăghia”, a răpuns Bornescu.

”Drăghia de o viață la Rapid”, a remarcat Lucian Ionescu, directorul de imagine al giuleștenilor. Robert Niță a intervenit pentru a glumi puțin pe teama acestui subiect. ”Când zici de portarii Rapidului, ultimii 15 titulari portari ai Rapidului ”, s-a amuzat Niță. Concluzia a tras-o tot Bornescu, cel care se aștepta ca Drăghia să aibă mai multe șanse în carieră.

Virgil Drăghia, portarul loial Rapidului de la începuturi

”Cred că merita mai multe șanse Virgil, nu-i un portar rău”, a precizat Bornescu în dialogul său cu Robert Niță și Lucian Ionescu. Virgil Drăgia și-a prelungit contractul cu Rapidul până în 2024, în condițiile în care debuta în Giulești acum 12 ani. ”Fiind crescut în Giuleşti, orice clipă petrecută la acest club este ceva incredibil. Iubesc acest club şi sunt fericit că pot face parte din această echipă.

Sunt sigur că putem face lucruri măreţe în viitorul sezon, însă eu am speranţă şi la acest final de stagiune, când vom da totul pentru victorii în ultimele două partide. Le mulţumesc celor care au încredere în noi şi care ne sunt mereu alături! Hai Rapid!”, a declarat portarul rapidist pentru site-ul oficia al Rapidului.

Virgil Drăghia are 33 de ani și este un produs al centrului de copii și juniori al Rapidului. În cariera sa a evoluat pentru Rapid București, Juventus București, Concordia Chiajna și FC Voluntar. Drăghia face și acum parte din lotul giuleștenilor, fiind considerat a 2-a opțiune pentru postul de portar, după titularul incontestabil Horațiu Moldovan.

