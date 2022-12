Portarul lui CFR Cluj, Simone Scuffet, și-a pus o dorință la final de an. Unde va petrece Revelionul. Video

Portarul italian și a devenit în scurt timp un titular incontestabil în echipa lui Dan Petrescu.

Dorința lui Simone Scuffet este să devină campion cu CFR Cluj

CFR Cluj a pierdut ultimul meci al anului, 0-1 cu Hermannstadt, și a rămas pe locul secund în clasamentul din SuperLiga, dar marea dorință a portarului Simone Scuffet este să devină campion al României.

Portarul italian a vorbit pentru pagina de Facebook a clubului ardelean și a anunțat că a decis să-și petreacă Crăciunul acasă în Italia, alături de familie, urmând ca trecerea dintre ani să-l prindă într-o binemeritată vacanță în Spania, la Barcelona.

”Un cadou pentru un coleg? Nu este doar unul, dar mi-ar plăcea să dăruiesc tuturor colegilor mei puncte în meciurile următoare, pentru că vor fi foarte importante pentru noi toți. La fel, mi-ar plăcea să le dăruiesc și fanilor noștri.

E foarte importantă sănătatea în această perioadă a vieții, dar dacă ar fi să aleg ceva legat de fotbal, mi-aș dorit să fim pe primul loc în clasament, pentru că ar fi prima mea dată și sper să putem atinge asta.

De Crăciun vreau să merg acasă, să stau cu familia și cred că voi merge într-o mică excursie de Anul Nou. Poate în Spania, să fac ceva diferit, pentru că îmi place să călătoresc. Cred că voi merge în Barcelona”, a declarat Scuffet.

Fericit că a putut să debuteze într-o cupă europeană

Portarul italian a explicat ce înseamnă sărbătoarea Crăciunului pentru el, cum își petrecea vacanțele în copilărie, care este mâncarea preferată din această perioadă și cine este bucătarul familiei.

”În orașul meu iarna e cam ca la Cluj. Poate va ninge, poate nu, dar sigur va fi frig. Cred că cel mai important lucru de Crăciun e timpul petrecut cu familia, să stau cu ei, să ne bucurăm împreună, pentru că în timpul anului suntem foarte ocupați cu meseria noastră. Deci e important să avem timp liber, să-ți eliberezi mintea, să stăm cu familiile.

Cred că primul și cel mai important lucru e sănătatea, înainte de toate, dar, desigur, sunt foarte fericit și pentru ce se întâmplă aici, la club. E pentru prima dată în cariera mea când și cred că, pentru acest an, a fost țelul meu principal și l-am atins.

Oricum, ne vom stabili un nou obiectiv pentru noul an. Cel mai important de Crăciun e să petrec timp cu familia mea și să mă bucur de aceste momente. Îmi place să-mi decorez casa de Crăciun, dar în acest an nu voi fi aici, deci nu o să pot face asta, dar în Italia sigur o voi decora”, a mai spus el.

Cel mai frumos cadou primit de Crăciun

”În copilărie, Crăciunul era mereu plăcut pentru că stăteam cu familia și cu verii mei, ne jucam împreună, ne ptreceam timpul împreună. Cred că filmul pe care l-am văzut de multe ori în preajma Crăciunului este ‘Home Alone’ (n.r. – Singur acasă), pentru că este amuzant și e un film foarte bun.

În Italia, dar în special în regiunea mea, avem un preparat numit ‘cotechino’, care e făcut cu carne de porc, și îmi place să îl combin cu ‘polenta’, știu că aici se numește mămăligă, deci îmi plac acestea două împreună. În familie, eu sunt cel care mănâncă, nu sunt un bucătar foarte bun. Mama mea se ocupă de acest lucru. E gătește mereu.

Apreciez foarte mult această perioadă a anului. Asta era și când eram în Italia, eram foarte concentrat pe fotbal, dar a fost o perioadă frumoasă. Acum, când sunt și mai departe, e și mai bine.

Cam asta e partea principală a Crăciunului, dar evident că și cadourile sunt o parte importantă. Cel mai bun cadou de la Moș Crăciun a fost o pereche nouă de mănuși la vârsta de 6 ani când am început să joc fotbal. A fost plăcut să-mi încep cariera”, a continuat Scuffet.

Cum l-a ajutat tatăl său în copilărie

În final, portarul lui CFR Cluj a povestit că a petrecut de multe ori Crăciunul alături de colegi de echipă și a dezvăluit că tatăl său a fost cel care i-a dat ”microbul” pentru fotbal. ”Nu am jucat niciodată în ziua de Crăciun, dar în data de 26 da, de multe ori. Am petrecut adesea Crăciunul cu colegii de echipă, la hoteluri.

A fost diferit, dar până la urmă a fost doar o altă formă de a sărbători și a fost bine. Dacă am de ales, e evident mai bine să petrec Crăciunul cu familia, dar suntem foarte norocoși să avem această meserie, așadar nu e o problemă pentru noi să stăm împreună.

Tata a jucat fotbal în orașul nostru, dar, de fapt, nici nu am știut că el a jucat acolo când am început eu. Mi-a dat o libertate totală de decizie, mi-a plăcut să joc fotbal și am ales aceeași parte din teren pe care a jucat și el.

Tata a fost acolo și a încercat să mă ajute. A fost prezent, dar nu într-un mod arogant, pentru că mereu îmi zicea să ascult de antrenorii mei și îi plăcea, la meciuri, să stea lângă ceilalți părinți, pentru că îi plăcea să stea cât mai mult timp”, a încheiat Simone Scuffet.