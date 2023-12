Porumboiu, reacție fabuloasă. Cine mai încurcă FCSB în lupta la titlu: “Să nu se întrerupă curentul sau să nu aibă semnal”

Adrian Porumboiu a avut o reacție fabuloasă în urma discuției despre cine poate să o încurce pe FCSB în lupta la titlu. Omul de afaceri este de părere că doar Gigi Becali ar putea să își încurce echipa, având în vedere rezultatele pe care le obțin rivalele din campionat.

Porumboiu, despre cine mai încurcă FCSB în lupta la titlu

La FANATIK SUPERLIGA, Adrian Porumboiu este de părere că doar Gigi Becali o poate încurca pe FCSB în lupta la titlu. Omul de afaceri susține că “roș-albaștrii” au fost ajutați indirect și de rezultatele celorlalte rivale care aderă la primul loc din SuperLiga.

“Nu a câștigat (n.r. FCSB) campionatul, încă. Mulți au plecat în multe direcții și au încurcat drumul. Glumind un pic, toate joacă împotriva echipelor lor. Mă uitam la Rapid, nu îți vine să crezi. Și mă uit la echipe care aveau pretenții. Fiecare cu treaba lor. Sunt rezultate în care se încurcă singure în pașii pe care îi au de făcut.

O dată nu e suficient de inspirat antrenorul principal (n.r. la FCSB). Eu stau și mă întreb dacă se întrerupe curentul sau cade semnalul. Atunci ar fi o problemă. Dacă ar cădea semnalul închide el (n.r. Gigi Becali) curentul pe stadion, până revine.

Deocamdată îi ies rezultatele indirecte mai mult. Acum cu ce se joacă și la cum arată campionatul se detașează, e lider și e greu. Eu mai glumesc așa și îl mai tachinez. Nu am mai discutat, ce să mai discut (n.r. cu Gigi Becali). Nu am nimic cu el și nici el nu cred că are nimic cu mine. Fiecare cu drumul lui și cu viața lui.

Dorinel are o echipă bună, poate să piardă doar la un gol diferență. Dar nu îl încurcă. Trebuie să joace și ei, până acum le-au făcut alții punctele. Dorinel are o echipă ambițioasă. Nu ar fi exclus să se încurce cum s-au încurcat toate”, a spus Adrian Porumboiu.

Reacția lui Adrian Porumboiu după ce România și-a aflat adversarii de la Euro 2024: „O grupă perfectă”

. a vorbit și despre grupa în care „tricolorii” au fost repartizați și consideră că trupa lui Edi Iordănescu poate face pasul spre fazele eliminatorii.

„A răsărit frumos echipa națională, trebuie să fie o mândrie pentru toți iubitorii fotbalului din România. Suntem la Euro, iar dacă cineva voia să-și aleagă vreo grupă, nu ar fi reușit să o aleagă așa de bine cum au ales-o cei care au tras la sorți. E o grupă perfectă.

Cu siguranță vom ieși din grupe. Pronosticurile mele au ieșit cam de fiecare dată. Acum spun sigur că ne calificăm, mai e timp suficient, mai e de lucru. E o grupă care îți dă speranțe nu numai din punct de vedere financiar, ci și pentru imaginea fotbalului românesc și imaginea României. E un lucru mai mult decât îmbucurător.

Poate învață și ăștia care conduc România. Nu-mi cer scuze pentru cuvântul ‘ăștia’. Cei care au învățat, să se autodepășească. Sunt cei de pe la Consiliul Europei, dacă mai avem pe acolo oameni care să ne reprezinte, în Guvern, în conducerea țării. Lucrul cel mai frumos în România rămâne fotbalul”, a declarat Adrian Porumboiu, la FANATIK SUPERLIGA.

