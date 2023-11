Cu toate că recunoaște că trecutul e trecut și nu mai are motive de ranchiună față de cele întâmplate, fostul mare arbitru și om de afaceri transmite că nu se pune problema să revină vreodată în fotbal, nici măcar la un club important precum Dinamo București.

Revine Adrian Porumboiu ca finanțator în fotbal: “N-am cum să uit!”

În direct la Fanatik Superliga, Porumboiu a anunțat că niciodată nu s-a gândit în ultimii ani să se reîntoarcă fotbalul românesc, deci nu o va face. Adrian Porumboiu a fost patron la FC Vaslui, echipă de top în anii 2000 în România, care nu a reușit niciodată să câștige un titlu de campioană.

ADVERTISEMENT

”Am vrut să fac o echipă frumoasă, am reușit. Nu mai fac la Vaslui, nicăieri. Dacă dezvolt ce s-a întâmplat în acele campionate, atât de înrăiți, că dacă mai erau și secretarii generali, era o veselie, o horă mare, la multe nenorociri ce s-au petrecut.

n-am niciun fel de, am depășit momentele, nu sunt frustrat, îmi văd de viața mea, sunt bine, sănătos, fericit. Nu am niciun fel de probleme. Nu m-am văzut niciodată la Dinamo, acolo s-au văzut alții. Din toată povestea asta, din tot ce s-a întâmplat, nu îmi vine să cred, am trecut etapele astea, m-am uitat în spate, nu mai am ce să fac mânie, dar când văd că alții aduc în față și dintre toți tu te găsești pe mine să mă dai exemplu, să mă ameninți”, a transmis Adrian Porumboiu, în direct la Fanatik Superliga.

ADVERTISEMENT

FC Vaslui, povestea frumoasă care s-a terminat brusc

Fanii fotbalului românesc își vor aduce aminte de FC Vaslui, formația înființată în 2002 și desființată în 2014, care a strâns în jurul ei suporterii din Moldova. Mai mult, la FC Vaslui au evoluat probabil cei mai buni străni pe care i-a avut campionatul românesc în acea perioadă, cum ar fi Mike Temwanjera sau Wesley Lopes.

Cel care a reușit , antrenor care și-a legat destinul de această echipă acum mai bine de 20 de ani. ”Vasluiul poate fi mândru de această promovare meritată, promovare jucată pe teren. Îmbucurător este faptul că aici s-a realizat o performanţă curată. Când eram în Divizia A, am auzit că nu poţi să promovezi dacă nu faci blaturi, însă la Vaslui, drept să vă spun, nu au existat aşa ceva“, povestea atunci Mircea Rednic.

ADVERTISEMENT

Viorel Hizo, Cristi Dulca sau Marius Lăcătuș sunt alți antrenori care i-au făcut, deseori, pe suporteri fericiți, prin rezultatele obținute la FC Vaslui. Cel mai probabil anul 2011 a fost cel mai bun pentru FC Vaslui, dar și cel mai rău pentru patronul Porumboiu, în condițiile în care moldovenii au ratat titlul cu mare scandal, după o luptă în trei cu Poli Timișoara și Oțelul Galați. Adrian Porumboiu s-a retras din fotbal în 2014, astfel că echipa a falimentat.

Fanatik SuperLiga, emisiunea moderată de Horia Ivanovici, este în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Țineți minte! Emisiunea Fanatik SuperLiga se poate vedea live doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o vadă din diverse motive, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera Fanatik SuperLiga va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uitați să dați LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uitați să dați LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik (nu uitați să dați LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

De ce nu revine Adrian Porumboiu în fotbal?