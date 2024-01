Poveste fabuloasă cu fostul antrenor al Rapidului în prim plan: “S-au dărâmat şi crucile în cimitir!”

Lucian Ionescu este ofițerul de presă al echipei din Giulești. Invitatul special al emisiunii, SUFLET DE RAPIDIST, a trăit multe momente frumoase alături de echipa sa de suflet și are amintiri memorante cu fiecare personaj care a trecut pe la formația din Crângași. Ionescu a povestit un moment fabulos cu fostul antrenor al Rapidului, Viorel Hizo.

Poveste fabuloasă cu fostul antrenor al Rapidului în prim plan

Lucian Ionescu a avut parte de o poveste fabuloasă cu fostul antrenor al Rapidului, Viorel Hizo. . Totul a început de la o rugăminte a lui Hizo către Ionescu.

“Cantonament la PRO Rapid, liniște totală, toată lumea la somnul de după amiază. Îmi zice Nea Vio: ‘Lucian, nu vrea să văd picior de ziarist în bază, nici în Cimitir, în Străulești, nimic’. În mod normal trebuia să plec, dar am zis să rămân până la urmă. Jucam table cu Gică Păun.

La un moment dat, a strigat: ‘Lucian!’, de s-au dărâmat și crucile în cimitir. Mă întreb ce s-a întâmplat și merg la el. M-a luat cu ‘Nenorocitule’. Era la 20 de centimetri de mine și 5 minute a țipat la mine în continuu. El vorbea așa cu buza mai jos și m-a umplu de salivă. L-am lăsat și i-am zis: ‘Bre, dar mă scuipi’. După a început să râdă și ne-am liniștit.

Ce se întâmplase de fapt, pentru că eu îmi făcusem treaba. Ilie Dobre, crainicul radio, scrisese o carte despre Neluțu Sabău. El vorbise cu Sabău și a venit cu mașina să îi lase niște cărți, pe care să le semneze. Hizo când l-a văzut pe ăla ziarist și pe Sabău că nu era la somn, acum îți dai seama că nu s-a luat de Sabău că era un nume mare, dar s-a luat de mine în schimb. Mă albise atunci.”, a povestit Lucian Ionescu.

Moment tensionat între Robert Niță și Viorel Hizo

Și . Gazda emisiunii, SUFLET DE RAPIDIST, a povestit cu lux de amănunte tot episodul. În cazul lui Niță, întâmplarea a început cu mai multe cuvinte grele pe care i le-a adresat antrenorului în momentul în care era foarte aproape de un transfer în Grecia.

“M-am întâlnit cu Nea Vio la Hermannstadt – Voluntari. Este la fel tânăr și de vioi cum îl știm. Am stat de vorbă 45 de minute după meci. Am depănat amintiri. Și mi-a făcut mare plăcere. Și mă întreabă despre un moment din pauza de iarnă, aveam o ofertă atunci. Era în Grecia, bătută în cuie, trebuia să mă sune cineva.

Am vorbit cu cineva de la club, am vorbit și cu domnul Copos. Mă sună de la ziar un reporter. Eu eram supărat atunci, că nu prea jucam la Rapid. Și mă întreabă reporterul de Nea Vio. Și am zis că antrenamentele sunt dure și că Rapid este o căciulă prea mare pentru dânsul, iar uneori îi mai cade pe ochi, nu nimerește schimbările. Eu am zis toate astea pentru că știam că plec. Am declarat asta când eram în vacanță.

Domnul Copos făcea un eveniment de Crăciun pentru copii și pentru angajații clubului la Circul Globus. Mă sună și pe mine fetele de acolo ca să merg alături de alți colegi din București, pentru că trebuia să dăm și noi cadouri și așa mai departe. Mă duc acolo și îl văd pe Nea Vio, stătea de vorbă cu Speranța, fata care se ocupa acolo. Ea când m-a văzut mi-a făcut semn să mă duc. Nu știam de ce, dar i-am ocolit și m-am dus în sală acolo. Apoi, vine Speranța la mine și mă avertizează să nu merg la Nea Vio, să nu mă vadă. Am mai stat 20 de minute și am plecat.”, a spus Robert Niță.

Pedeapsa lui Viorel Hizo către Robert Niță

“Am venit la Pro Rapid, pe 6 sau 7 ianuarie și mi-a zis doctorul că eu nu am să merg în cantonament, pentru că e supărat Hizo pe mine. Între timp, a căzut și transferul. Mi-a mai zis doctorul să îmi pun cenușă în cap și să dau asta pe la ziar. Am sunat și eu câțiva reporteri și le-am zis că vreau să îmi cer scuze. Se publică ziarul și iau și eu 4 exemplare.

Merg la doctor și îmi zice că nu sunt pe listă nici la vizita medicală și nici pentru cantonament. M-a trimis să vorbesc cu Hizo. Am fost la el în birou, am deschis ușa, a aruncat cu ceva după mine și mi-a zis să ies că nu vrea să mă vadă. Am plecat la doctor și mi-a zis să mai insist. Mă duc înapoi la el, m-a primit și i-am cerut scuze. Mi-a dat o șapcă și mi-a zis să am grijă să nu îmi cadă pe ochi, cât timp e plecată echipa în cantonament. I-am cerut în continuare scuze, i-am arătat ziarul și eram pe prima pagină cu ce am zis, era de impact. Apoi, m-a luat în cantonament.”, a mai spus fostul atacant al Rapidului.

Ce i-a zis antrenorul în cantonament lui Niță

“Ne punea să alergăm câte unul și ne lua așa de gât. Când a ajuns la mine și m-a luat de gât, eu am crezut că m-a iertat, dar după ce și-a dat seama, m-a împins și mi-a zis ‘Jigodie, dă-i drumul de aici!’. Eu cred că dacă îl cunoșteam pe omul Hizo, nu doar pe antrenor, cred că și acum jucam la Rapid cu el antrenor. În amicalele de atunci mă băga să joc.

Mi-a zis că cea mai mare satisfacție pentru el este atunci când îl sună foști jucători de-ai lui și mai ales cei care au ajuns antrenori. Cum e Măldărășanu, care este un antrenor bun în SuperLiga. Despre care simte că își arată aprecierea, pentru că ține cont de ceea ce l-a învățat.”, a povestit Robert Niță, la SUFLET DE RAPIDIST.