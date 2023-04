Povestea ciobanului care a mers pe jos 130 de kilometri, pentru că nu mai avea bani să se întoarcă la familie. Gestul impresionant al jandarmilor

Bătrânul din imagini se numește Aftene, este de profesie cioban, iar cazul lui a fost făcut public de jandarmii bucureșteni, pe pagina oficială de Facebook a instituției.

Ciobanul, către jandarmi: ”Băieți, încotro e Galațiul”

“Băieți, încotro e Galațiul. Nu am bani de bilet și aș vrea să ajung acasă, la familia mea. De patru zile merg pe jos. Am plecat de la Zimnicea și abia azi am ajuns in București”, este întrebarea cu care ciobanul i-a interpelat pe jandarmi.

ADVERTISEMENT

Bătrânul le-a povestit, apoi, că în urmă cu ceva timp, pentru că-și găsise de lucru, ca cioban, la Zimnicea. Omul le-a spus că lucra în condiții foarte grele și că nu era plătit, așa că a decis să se întoarcă acasă.

Pentru că nu avea bani să-și cumpere un bilet, ciobanul Aftene a luat decizia să plece pe jos, de la Zimnicea la Galați. Patru zile i-a luat să ajungă până la București, timp în care a dormit pe străzi și a apelat la mila oamenilor pentru a face rost de hrană.

ADVERTISEMENT

Jandarmii i-au cumpărat ciobanului bilet de tren din banii lor

din Galați, așa că au pus mână de la mână și i-au cumpărat un bilet de tren.

În plus, i-au oferit și ceva bani pentru drumul din Galați până în localitatea în care locuiește. Iar ca bonus, o călătorie până la Gara de Nord, în duba blindată a jandarmeriei.

ADVERTISEMENT

”Profund impresionați de situația domnului Aftene, un cioban în vârstă de 63 de ani din județul Galați, jandarmii bucureșteni care l-au găsit pe bărbat au pus mână de la mână și i-au cumpărat un bilet de tren domnului Aftene.

Joi dimineață, când a ajuns in București, a fost ajutat să meargă spre casă de colegii noștri de la Jandarmeria Capitalei.

ADVERTISEMENT

Îi felicităm pentru gestul de umanitate și pentru că au adus bucurie și odihnă unui om încercat de mai multe greutăți”, este mesajul postat pe pagina Jandarmeriei Române.