Povestea impresionantă a unui puști de 14 ani. De dorul părinților, a traversat înot Prutul pentru a ajunge în Italia

Povestea impresionantă a unui puști de 14 ani, lăsat în grija bunicilor din Republica Moldova. Băiatul care are dublă cetățenie, română și italiană, a traversat înot râul Prut, din țara vecină în România.

Povestea impresionantă a unui băiat de 14 ani. A trecut înot Prutul pentru a ajunge în Italia

Copilul a spus că , la părinții săi. Evenimentul a avut loc miercuri, 14 iunie. Băiatul a fost văzut de o patrulă formată dintr-un polițist de frontieră român și unul moldovean, în timp ce era pe malul Prutului, în zona localității de frontieră Drânceni.

La fața locului au ajuns reprezentanți din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Huşi. Oamenii legii au desfășurat verificări pentru a afla ce s-a întâmplat cu băiatul în vârstă de 14 ani, care avea asupra lui doar un bagaj sumar.

„În apropierea localităţii, colegii noştri au găsit un tânăr dezorientat care nu avea documente de identitate asupra sa, iar în bagajul sumar pe care îl avea, erau haine ude şi un telefon mobil”, se arată într-un comunicat de presă al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Iaşi.

Oamenii legii au aflat că minorul plănuise să ajungă la familia lui, în Italia. De dorul părinților, a decis să apeleze la acest gest nebunesc, dar totodată impresionant și să traverseze râul.

„În urma verificărilor efectuate şi din declaraţiile persoanei, poliţiştii de frontieră au stabilit că tânărul este un minor în vârstă de 14 ani, cu cetăţenie română şi italiană şi că fusese lăsat în grija bunicilor, în Republica Moldova, întreaga lui familie fiind în Italia, la muncă. Acesta a declarat că a traversat râul Prut înot, din Republica Moldova, în România, cu intenţia de a ajunge la rude, în Italia”, au adăugat reprezentanții legii.

Având în vedere că băiatul este minor, el a fost preluat de angajații Direcției Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. De asemenea, polițiștii continuă cercetările în acest caz.

Doi copii au mers 15 km cu bicicleta pentru a returna un portofel pierdut

, județul Suceava, sunt exemple demne de urmat după ce au mers 15 kilometri cu bicicletele pentru a returna un portofel pierdut. Minorii, care la vremea respectivă erau elevi în clasa a IX-a, au găsit bunul respectiv în timp ce se întorceau de la școală.

Băieții nu au stat pe gând și au mers la domiciliul trecut în actul de identitate al proprietarului. Bărbatul a fost impresionat de gestul celor doi copii. Pentru că nu se afla acasă atunci când aceștia au venit să îi aducă portofelul, a decis să meargă în localitatea în care stau pentru a le mulțumi.

„Am împrumutat bani de la un coleg și am plecat imediat spre casă, cu gând că-i găsesc pe copii pe drum și pot să le mulțumesc. N-am dat de ei. Când am ajuns acasă, m-am uitat pe camere și i-am văzut. Am postat pe Facebook o imagine mai îndepărtată cu ei, cu rugămintea ca cine îi cunoaște să mă anunțe. M-a contactat cineva din zonă, Florin Lungu, și mi-a cerut o fotografie mai de aproape. I-am trimis printr-un mesaj privat și m-a ajutat să-i găsesc pe băieți. Ieri (n.r. joi, 19 mai) am fost la ei acasă, în Horodnic de Sus, să le mulțumesc”, a declarat Valentin Franiuc, proprietarul portofelului, la vremea respectivă.