Povestea Ioanei Vrînceanu: a început canotajul dintr-o “joacă”, iar acum a pus ochii pe medaliile de la Paris: “Visul este să fiu pe podium în ambele probe!”

Ioana Vrînceanu este protagonista episodului 12 din , în care puteţi citi interviuri, poveşti şi reportaje cu sportivii care vor reprezenta România la Jocurile Olimpice de la Paris.

Povestea Ioanei Vrînceanu: a început canotajul dintr-o “joacă”, iar acum a pus ochii pe medaliile de la Paris

Într-un interviu amplu acordat pentru FANATIK, Ioana Vrînceanu a povestit cum a început canotajul şi cum şi-a construit cariera, pas cu pas, până să ajungă să se bată la medalii în competiţiile importante:

“În momentul în care am început, nu ştiam nimic despre canotaj, doar voiam să plec de acasă. Aveam aproape 15 ani. Mai erau două fete la fel de înalte ca mine, eu am fost sunată. A venit cineva de la Federaţie, m-a mai măsurat o dată şi mi-a spus că de luni pot să vin la internat şi să încerc să învăţ despre canotaj. Aşa m-am transferat şi cu şcoala la Fălticeni.

Nu a fost atât de greu pentru că plecam o dată la două săptămâni în weekend acasă. Nu stăteam permanent. La început a fost o joacă, făceam câte un antrenament după amiază, vă daţi seama, era mult mai puţin ca acum.

“În primul rând era şcoala şi după aia antrenamentul”

Eram mulţi copii, ne întreceam între noi, era competitivitate. Făceam şcoală şi antrenamente. Mergeam la şcoală normal şi după făceam antrenamentele. În primul rând era şcoala şi după aia antrenamentul.

Am avansat în lotul de junioare mari în anul 2010. Nu ne-a luat atunci, am fost doar în pregătire. Anul viitor am venit foarte bine la criteriu şi atunci am mers pentru prima oară la Mondiale. Şi am reuşit să luăm bronzul.

Apoi, un an mai târziu, tot la juniori, am medalia de aur şi de atunci a început să devină serioasă treaba. Au venit rezultatele. Poate nu tot timpul şi nu cele mai strălucitoare medalii, dar eram mai mereu în finale sau pe podium”.

“Este clar mai greu la seniori, presiunea este mult mai mare”

Ideea de a urca pe podium o motiva să tragă şi mai tare la antrenamente, dar în acelaşi timp îi plăcea senzaţia din barcă, astfel că a continuat să progreseze şi să ajungă să tragă şi la senioare:

“Îmi plăcea mult să urc pe podium, dar şi concursul în sine, îmi plăcea să concurez. Senzaţia din barcă… acum îmi place şi mai mult. Trecerea la seniori a fost un pic mai lină, pentru că participam şi la curse de tineret şi la cele de seniori, deci n-a fost un impact mare. Le-am luat pe rând.

Este clar mai greu la seniori, presiunea este mult mai mare, antrenamentul este mai lung şi mai greu, dar şi rezultatele de la seniori sunt mai frumoase.

Medalia de aur de la Racice din 2017 a fost cel mai frumos sentiment. Mi-am dat seama că pot să câştig medalii şi la seniori, nu doar la tineret. Că pot face treabă şi aici”, a povestit canotoarea.

“Senzaţia Jocurilor Olimpice este mult diferită faţă de Mondiale”

performează la cel mai înalt nivel. Ioana Vrînceanu ne-a povestit că nu există neapărat un ingredient secret, dar probabil principalele atribute ale succesului sunt munca multă şi organizarea excelentă:

“Noi suntem foarte serioşi. Este foarte multă muncă, dar suntem foarte bine organizaţi şi concentraţi pe ce avem de făcut. Ştim ce avem, ce obiective avem. Nu ştiu cum se întâmplau lucrurile înainte, că eram la tineret.

La noi, Mondialele sunt în fiecare an ca Jocurile Olimpice. Bătălia e cam între aceleaşi echipaje, doar că senzaţia din Satul Olimpic şi senzaţia Jocurilor Olimpice este mult diferită faţă de Mondiale, de exemplu. A fost prima dată când am participat. Totul a fost diferit.

În recalificări am reuşit să facem record mondial, dar în finală nu am reuşit să mai avem aceeaşi performanţă. Sunt zile şi zile. Nu cred că ne-a lipsit ceva sau am făcut ceva greşit. Pur şi simplu n-a fost ziua noastră şi nu ne-a ieşit”, a spus Ioana Vrînceanu.

“Nu neapărat că simţim presiunea din exterior, dar o punem şi noi pe evoluţia noastră”

Una dintre probele în care participă Ioana Vrînceanu este 8+1, iar canotoarea ne-a explicat care este motivul pentru care este considerată cea mai dificilă probă din acest sport, dar cu toate acestea echipajul României abordează cu mari speranţe această probă:

“La 8+1 trebuie să fim în aceeaşi formă, în acelaşi ritm. De asta este cea mai grea probă din canotaj pentru că toţi oamenii din barcă trebuie să fie în acelaşi pas, să fie o simbioză perfectă. Ne-au cam ieşit toate cursele din ultimii ani.

Avem încredere, clar că avem, ne gândim că poate o să facem o treabă frumoasă şi la Paris. Nu pot să mă pronunţ despre medalii. O să vedem cum stăm la Europene, nu îmi place să mă gândesc deocamdată la medalii.

Vreau să facem curse bune şi să alunece barca, apoi o să vină şi medaliile. Presiune ne punem şi noi. Ştim că am luat medalii la Mondiale şi Europene şi ne gândim să reuşim şi la Jocurile Olimpice.

Nu neapărat că simţim presiunea din exterior, dar o punem şi noi pe evoluţia noastră”, a spus Ioana Vrînceanu pentru FANATIK.

“Visul meu este să câştig medalii în ambele probe, ca şi la Mondiale şi Europene în 2023”

Visul Ioanei Vrînceanu la Jocurile Olimpice de la Paris este să câştige medalii în probele de dublu rame şi 8+1, cele în care a urcat pe podium în 2023 atât la Campionatele Mondiale, cât şi la Campionatele Europene:

“Va fi o diferenţă faţă de Tokyo. Nu vor mai fi măşti, distanţare socială, dar concursul este acelaşi. Nu vom sta în Satul Olimpic. Trei ore este foarte mult şi vom sta mai aproape de pistă.

Este posibil să particip în probele de dublu rame şi opt rame. Încă nu sunt definitivate bărcile. Visul meu este să câştig medalii în ambele probe, ca şi la Mondiale şi Europene în 2023.

Cu siguranţă, o medalie la Jocurile Olimpice este mai strălucitoare ca la celelalte competiţii. Au loc o dată la patru ani şi ne antrenăm încontinuu doar ca să ajungem acolo. Podiumul ar fi de vis”, ne-a povestit sportiva.

România are 11 echipaje calificate la Jocurile Olimpice de la Paris, ceea ce înseamnă că 44 de canotori vor face parte din delegaţia “tricoloră” la competiţia care va începe pe 26 iulie în capitala Franţei.

30 de ani are Ioana Vrînceanu

44 de locuri cotă are România la canotaj pentru JO din 2024