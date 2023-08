Povestea meciului dintre Mihai Iosif și Gică Hagi: “Am revenit de la 4-0”

Mihai Iosif a fost invitat special de la SUFLET DE RAPIDIST. Fostul antrenor a povestit despre un meci pe care l-a avut pe vremea când antrena echipa a doua a giuleștenilor. Mihai Iosif nu s-a simțit confortabil să îl aibă ca adversar pe Hagi, însă a reușit atunci să revină de la 4-0.

Meciul amical dintre Mihai Iosif și Gică Hagi: “Am revenit de la 4-0”

despre meciul în care l-a întâlnit pe Gică Hagi. Iosif era antrenor la echipa a doua a Rapidului și a mers la Constanța pentru un meci amical împotriva echipei lui Hagi. Fostul antrenor al giuleștenilor a fost foarte încântat că îl va avea ca adversar pe “Rege”, însă, bucuria nu a durat prea mult.

“A fost un meci amical cu echipa a doua la Constanța. Eu eram antrenor la echipa a doua a Rapidului. Am ajuns acolo, după a început meciul. Stăteam la banca de rezerve și am zis să merg în altă parte, să nu stau cu jucătorii. Nici nu am ajuns bine pe partea cealaltă și era 2-0. După 10-15 minute era deja 4-0.

Mă gândeam să nu mă facă Gică de râs, să nu mă umilească, că poate luam 10. Îmi era o rușine. După m-am întors pe bancă. Între timp se echilibrase jocul și Hagi le spunea jucătorilor să facă nu știu ce schemă, după altă schemă. Era, până la urmă, un meci de antrenament. Ziceam în sinea mea că ar fi fost bine să plecam maxim cu 7-8 luate, să nu luăm 10.

Dar am făcut amândoi niște schimbări, s-a echilibrat jocul și până la urmă nu am pierdut meciul, am revenit de la 4-0. Ce transmite el prin fotbal, e o plăcere. Cred că toți avem de învățat. Eu unul mă simt onorat să stai de vorbă cu Gică Hagi.”, a povestit Mihai Iosif.

Gică Hagi, un exemplu pentru Mihai Iosif: “Am avut parte de o lecție de fotbal”

Mihai Iosif a mărturisit și un moment în care a stat de vorbă cu Gică Hagi. Fostul tehnician de la Rapid a fost foarte încântat să discute cu “Regele” și spune că a avut parte de o lecție de fotbal fără plată. Iosif îl laudă pe Hagi și spune că a fost și este “Rege”, chiar și acum ca antrenor.

“Am stat și eu cu dânsul de vorbă acum de curând. A fost o mare plăcere. Am avut parte de o lecție de fotbal fără plată. Aș sta oricând cu el de vorbă, cu orele și să vorbim despre fotbal. Am învățat niște lucruri și am aprofundat anumite chestii de la cel mai bun, de la “Rege”. Nu degeaba i se spune așa, chiar este și este și ca antrenor.”, a mai spus Mihai Iosif, la SUFLET DE RAPIDIST.

Iosif, despre vestiarul cu Iovan, Lupu, Leo Toader sau Goanță

, precum Dănuț Lupu, Leo Toader, Goanță, Adi Matei, Jan Vlădoiu sau Ștefan Iovan: “Și-acum îmi lipsesc chestiile astea mici. Când veneam la antrenament, parcă abia așteptam. Era o bucurie! Erau două vestiare: cel din spate, unde erau ăștia mai tineri, era un spectacol! Vai de capul meu! Râsul de pe lume!

Greii ne acceptau pentru că era un respect. N-aveai tu ca puștan tupeu să…I-am prins pe Leo Toader, Fane Iovan, Lupu, Vlădoiu, Țîră. Am avut bucuria să joc și cu Goanță, chiar dacă l-am prins foarte, foarte puțin. Am prins destui, pe Adi Matei…

Am avut o relație specială cu Ștefan Iovan. Dar mi-aduc aminte o întâmplare cu Leo Toader. Am scăpat, am rămas cu o minge și zic: ‘Leo, stai jos!’. Am dat o scăriță, ușor, gol și apoi din greșeală am ridicat capul, i-am dat un genunchi de l-a luat amețeala! Mi-a dat o palmă, și-acuma-mi țiuie urechea!”

