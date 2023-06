Povestea scrisă care a prezis scufundarea Titanicului. A apărut cu 26 de ani înaintea catastrofei din Atlantic

Povestea scrisă care a prezis , în noaptea de 14 spre 15 aprilie 1912. A apărut cu 26 de ani înaintea catastrofei din Atlantic. Asemănările dintre cele două sunt de-a dreptul surprinzătoare.

Narațiunea care a vestit tragedia de pe Titanic. A putut fi citită cu 26 de ani înainte de dezastrul din Oceanul Atlantic

How the Mail Steamer Went Down in Mid Atlantic by a Survivor este o scurtă narațiune care a vestit tragedia de pe Titanic. Publicată în Pall Mall Gazette pe 22 martie 1886, spune o poveste similară cu cea din Oceanul Atlantic.

Nuvela, scrisă de jurnalistul englez de investigații și editor William Thomas Stead, a putut fi citită cu 26 de ani înainte de dezastrul care a dus la moartea a aproximativ 1.514 persoane, în noaptea de 14 spre 15 aprilie 1912.

Prin intermediul scrierii sale gazetarul a vrut să atragă atenția asupra sistemelor de siguranță ale navelor vremii și la lipsa bărcilor de salvare. Acest două lucruri au fost scoase în evidență în povestea care s-a dovedit adevărată în cele din urmă.

Mai exact, se concentrează pe marinarul britanic Thompson care navighează în Oceanul Atlantic cu pasageri, echipaj, poștă și bagaje. După ce este înșelat de un călător de la British Steerage, iese pe punte și face o plimbare.

Acest moment se desfășoară noaptea, marinarul făcându-și griji cu privire la numărul de bărci de salvare de la bord și capacitatea lor aproximativă. Doar 200 de oameni ar fi putut fi salvați din cei 916 care erau la bordul navei.

Următoarea zi vaporul ajunge să se ciocnească de o barcă într-o ceață densă. Nava cu pânze care nu are un nume în poveste se scufundă aproape imediat. Vaporul poștal începe să se încline brusc spre tribord și oamenii intră în panică.

Nuvela, asemănări izbitoare cu Titanicul

William Thomas Stead descrie în amănunt tragedia de pe nava poștală care are foarte multe asemănări izbitoare cu Titanicul care s-a scufunfat 26 de ani mai târziu. În nuvelă, la fel ca dezastrul din Oceanul Atlantic foarte mulți pasageri și-au pierdut viața.

Căpitanul ordonează încărcarea bărcilor de salvare, punând în ele femei și copii. Aproximativ 700 de oameni rămân la bordul vasului care se scufundă, povestea lăsând de înțeles că aceștia ajung să se înece în apele înghețate.

William Thomas Stead, printre pasagerii de pe Titanic

Ca o ironie a sorții, William Thomas Stead a ajuns să se numere printre pasagerii de pe Titanic. Jurnalistul s-a îmbarcat la bordul navei pentru a participa la un congres de pace la Carnegie Hall, la cererea președintelui american William Howard Taft.

Supraviețuitorii tragediei din Oceanul Atlantic au povestit că înainte de noaptea fatidică scriitorul a fost vesel și le-a spus celorlalți pasageri povești palpitante. Potrivit , a urcat multe femei și copii în bărcile de salvare.

Actul său a fost descris drept „tipic pentru generozitatea, curajul și umanitatea sa”. Mai mult decât atât, și-a oferit vesta de salvare unui alt pasager. A murit în apele reci. În plus, este autorul cărții The Wreck of the Titan: Or, Futility (1898) care are multe asemănări cu Titanicul.