Povestea soldatului britanic, împușcat de două ori de ruși, reîntors pe front. „Nu vreau să mor, dar prefer să fac ceva pentru a salva niște vieți”

Shareef Amin, un soldat britanic cu două tururi îndeplinite în Afganistan, s-a alăturat legiunii străine care luptă alături de armata ucraineană încă din luna martie a anului 2020. Acesta a fost grav rănit, fiind împușcat de două ori pe front, iar în luna decembrie a fost evacuat în Marea Britanie pentru tratament după ce medicii ucraineni l-au operat în Odessa, pentru a-i salva un braț și un picior.

Rănit și reîntors pe front în Herson

După luni de tratament și recuperare în Marea Britanie, Shareef Amin le-a declarat zilele trecute într-un interviu acordat celor de la că nu era sigur că se va putea întoarce în Ucraina după ce, în urma unui atac al rușilor, a rămas cu multiple răni provocate de șrapnel și gloanțe și și-a pierdut o parte din mână.

„Nu știam dacă voi mai putea funcționa vreodată ca soldat sau ca personal umanitar”, a spus Shareef Amin, care până de curând încă era în terapiile de recuperare, dar se și pregătea cu alți foști soldați .

“Mergem în zonele fierbinți, în spatele liniilor inamice, pentru a evacua civili și soldați care au fost răniți, așa cum am fost și eu. Ceea ce mi s-a întâmplat mie este ceva ce se întâmplă într-un război și am acceptat acest lucru, iar eu am fost destul de norocos să rămân în viață. Simt nevoia să mă întorc și să continui să ajut oamenii. Acest impuls nu a dispărut niciodată”, a declarat Shareef Amin.

Acesta a povestit că, de la prima intervenție chirurgicală suferită în Odessa, acolo unde medicii ucraineni au încercat să-i salveze un braț și un picior, medicii au scos din el 19 bucăți de metal.

„Nu puteam să le întorc spatele oamenilor din Ucraina”

Shareef Amin, care a făcut parte timp de nouă ani din armata britanică, servind două tururi în Afganistan, a povestit că s-a alăturat armatei ucrainene încă din luna martie a anului 2022, imediat după ce Rusia a invadat Ucraina.

“Nu puteam să întorc spatele poporului ucrainean. Inițial, am plecat să lupt pentru libertate într-un moment în care pacea în Europa era amenințată de un dictator nebun. Această misiune nu s-a încheiat. Până atunci, până când Ucraina va învinge, voi face tot ce pot pentru a ajuta.

Mi-am luat un angajament față de oamenii din acea țară și intenționez să îl onorez până la ultimul glonț tras. Iubesc această țară și îi iubesc pe oamenii ei. Am fost grav rănit anul trecut și încă mă adaptez pentru a-mi gestiona durerea, dar cât timp voi mai avea suflu în corp voi continua să duc lupta cea bună”, a declarat fostul soldat britanic pentru publicația The Sun, care scrie că Shareef Amin a intrat deja în contact cu , alături de care a luptat până în octombrie, atunci când a fost grav rănit.

Atunci, în urma unui atac al trupelor ruse asupra poziției sale s-a ales cu răni de șrapnel și a fost împușcat de două ori. S-a târât prin noroi pentru a cere ajutor înainte de a fi internat în spital timp de câteva săptămâni. În decembrie fost adus în Marea Britanie cu un avion medical privat chiar înainte de Crăciun. Acum, după luni de reabilitare și intervenții chirurgicale, este pregătit pentru întoarcerea sa în război.

În Ucraina va face parte dintr-o unitate, cu nume de cod Dark Angels (Îngerii Negrii), în care mai luptă alți soldați britanici.

“Până la urmă, nu vreau să mor, dar aș prefera să fac ceva și să salvez niște vieți și să trăiesc viața pe care vreau să o trăiesc. Iar pentru mine, acest lucru este recompensator. Este pur și simplu ceva ce vreau să fac. Acel sentiment de a ajuta pe cineva și acel “mulțumesc” pe care îl primești la sfârșit – știi că ai făcut o diferență”, a mai spus Shareef Amin.