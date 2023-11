Povestea tragică a vedetei Kanal D, Cosmin Cernat: ”O săptămână nu am fost om”

Cosmin Cernat prezintă, la Kanal D2, matinalul “Dimineața pe Doi” alături de colegul lui Greeg. În fiecare dimineață, de luni până vineri, de la ora 7, pe Kanal D2 și Radio Impuls îi puteți urmări și auzi pe cei doi.

Cosmin Cernat vorbește despre tragediile care l-au încercat în viață

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Cosmin Cernat recunoaște că nu este un om cu care se poate trăi ușor, în ciuda aparențelor. Recunoaște că și-a crescut fetele, Ayana și Maya, după niște principii de viață sănătoase și că îi datorează enorm actualei sale soții, Mădălina.

Cunoscutul prezentator vorbește despre copilăria sordidă pe care a avut-o în comunism și despre cele mai grele momente din viața lui, moartea bunicii și moartea mamei, când era foarte mic.

Cosmin Cernat, peripeții cu Cristian Țopescu

Cosmin Cernat și Greeg prezintă, la Kanal D2, matinalul “Dimineața pe Doi”. Cunoscutul prezentator mărturisește că, la primul sau direct, regretatul Cristian Țopescu l-a cam dat peste cap. Aflăm și că pasiunea pentru sport a lui Cosmin Cernat a început odată cu tatăl sau care îl ducea să vadă meciuri pe stadioane.

“Matinalul merge bine, suntem pe trend ascendent. Legătura dintre noi, membrii echipei, este una închegată, am reușit să ne cunoaștem unii pe alții mult mai bine. Feedback-ul oamenilor este, de asemenea, unul foarte bun. Publicul hotărăște dacă o emisiune este bună sau mai puțin bună. Noi dăm tot ce putem ca să le oferim un produs de calitate atât pentru radio, cât și pentru TV.

Îmi amintesc și acum de primul meu direct. Am avut emoții, dar unele normale. Țin minte că s-a stricat prompterul și eram în studioul 4 al Televiziunii Române, studioul Revoluției.

A băgat Cristian Țopescu capul pe ușă și m-a întrebat `Puștiule, te descurci?`. Ăla a fost unul dintre puținele momente când nu mi-a plăcut de Țopescu (râde, n. red.). Mă așteptam să îmi spună `Baftă!`. Primul meu jurnal de știri al meu a fost dat, așa cum învățasem, de pe hârtie, nu de pe promter, deși exersasem. Îmi amintesc că aveam un sacou bordo”, povestește Cosmin Cernat, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Nu cred că este ușor de trăit cu mine”

Dacă din punct de vedere profesional Cosmin Cernat este unde și-a dorit, iată că și în viața personală este la fel de fericit. Se fac 15 ani de când este alături de el Mădălina, omul căruia îi datorează atât de multe.

“Sigur că îmi amintesc de prima întâlnire, a fost la un eveniment organizat de fostul primar Marian Vanghelie. M-am uitat după ea, recunosc, dar ea după mine nu (râde, n. red.). Ne-am reîntâlnit apoi și viața noastră s-a schimbat. căreia o să îi fiu recunoscător mereu pentru că a avut grijă de fetele mele când erau mici.

Este persoana care mi-a fost alături când mi-a fost mie mai greu. A mers cu mine și la capătul lumii și mă suportă. Spun asta pentru că, deși toată lumea crede că sunt un băiat bun, eu nu cred că este ușor de trăit cu mine. Ca să îl citez pe prietenul meu Cornel Dinu: `Îmi este greu să trăiesc eu cu mine, d’apăi altora cu mine`.

Se împlinesc în curând 15 de când suntem împreună. Fiecare relație are particularitățile ei, nu cred în secrete, cred în principii. De bază sunt loialitatea și prietenia. Și foarte importantă este acceptarea faptului că fiecare dintre noi greșim sub o formă sau alta. Nu există perfecțiune, deși lumea tinde spre ea. Eu cred că într-o relație trebuie să fii loial, să fii acolo când este nevoie”, mai spune Cosmin Cernat.

Cosmin Cernat evită să dea sfaturi fiicelor sale

Cosmin Cernat are, din fosta căsătorie cu atleta , două fete. Cunoscutul prezentator recunoaște că nu le-a dat niciodată Ayanei și Mayei sfaturi, ci mai degreaba le-a învățat niște principii de bază ale vieții.

“Partea cu sfaturile nu am făcut-o niciodată. Nu am vrut să mă asculte nimeni și nici să îmi urmeze sfaturile. Tot ceea ce am construit, am făcut-o altfel. Cu experiențele mele de viață, cu niște principii simple, de bun-simț, am construit împreună cu ele.

Eu urăsc să spun `Vezi, tată, am avut dreptate` pentru că înseamnă că cineva a greșit, și atunci prefer să nu am dreptate. Le-am vorbit despre minciună, adevăr, familie, valori. Despre lucruri simple pe care, dacă le-am respectă cu toții, ne-ar fi viața tuturor mult mai frumoasă”, spune Cosmin Cernat.

“Mama mea a murit când eu aveam 6 ani”

Într-o perioadă Cosmin Cernat a locuit în Canada, dar acum nu s-ar mai întoarce. Preferă România, chiar dacă aici a avut o copilărie nu tocmai fericită, trăită în lipsurile unui regim comunist. Cosmin Cernat își amintește de cel mai greu moment din viața lui, ziua în care și-a pierdut mama.

“A fost o copilărie, zic eu, normală. Mama mea a murit când eu aveam 6 ani, am fost crescut de mamaia mea într-un bloc comunist cu igrasie, condens, frig. Așa a fost și, din punctul ăsta de vedere, nu a fost plăcut. Mai existau vacanțele la Focșani, la părinții tatălui meu, cu verișorii mei. A fost o copilărie ok. Nu știu dacă o pot defini că fiind o copilărie fericită, dar când ești copil vezi lucrurile altfel.

O lungă perioadă de timp nu am putut să trec peste moartea mamei. Mi-a fost foarte greu să vorbesc despre asta până după vârsta de 20 de ani. Este o chestiune de acceptare și, stând de vorbă cu bătrânii, am înțeles că tot ce începe se și termină.

În momentul în care am înțeles că nu sunt un copil orfan, că aparțin unei familii, am reușit să accept pierderea. Dar sunt urme care rămân, peste care nu poți să treci, sunt ca niște cicatrici pe care le vezi și le accepți”, mărturisește Cosmin Cernat, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cosmin Cernat și-a revenit cu greu după moartea bunicii

Aducându-și aminte de adolescență, Cosmin Cernat ne spune că s-a îndrăgostit, cu adevărat, prin clasa a 7-a. Au trecut anii și a venit peste el o nouă nenorocire, de dată asta moartea bunicii care l-a crescut. Aflăm, de asemenea, ce iubește cel mai mult cunoscutul prezentator.

“Un moment foarte greu pentru mine a fost când a murit mamaia care m-a crescut. O săptămână nu am fost om. Nu am mers la serviciu, nu am făcut nimic, nu am ieșit din casă. Nu știu cum am reușit să merg mai departe. Pur și simplu într-o zi m-am îmbrăcat și am mers la birou, eram la TVR pe vremea aceea.

Nu vreau să știe lumea prea multe despre mine, pentru că eu consider că nu sunt un tip spectaculos. Sunt un om normal. Dar dacă aș vrea să se știe ceva anume este că iubesc foarte mult copiii, tinerii, și le dau cât pot de mult din timpul meu”, declară Cosmin Cernat, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Mi-au spus că celebritatea se duce”

Chiar dacă este prins cu proiecte și noul matinal pe care îl prezintă, Cosmin Cernat gătește pentru copiii lui, chiar dacă nu foarte des. Recunoaște, de asemenea, că au existat momente când celebritatea i-a dat de furcă.

“Au fost nenumărate momente când mi s-a urcat la cap, dar am avut în spatele meu oameni care m-au adus cu picioarele pe pământ. Doina Anastasiu, Valeriu Lazarov, Titus Munteanu. Au fost mulți oameni care mi-au spus că celebritatea se duce, ceea ce este adevărat”, recunoaște Cosmin Cernat.