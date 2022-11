Povestea tulburătoare a lui Aliou Cisse, selecţionerul Senegalului! Fostului căpitan din 2002 i-au murit 11 membri ai familiei pe “Titanicul Africii”

Aliou Cisse scrie istorie pentru naţionala Senegalului, după ce . Performanţa vine la 20 de ani de la cel mai important moment al “Leilor din Teranga”, sferturile de finală de la CM 2002, când actualul selecţioner burta banderola de căpitan, iar după câteva luni avea să traiască o tragedie.

26 septembrie 2002, cea mai neagră zi din viaţa lui Aliou Cisse. Actualul selecţioner al Senegalului îţi pierdea 11 membri ai familiei pe “Titanicul Africii”

Ziua de 26 septembrie 2002 ar fi trebuit să fie ca oricare alta pentru Aliou Cisse, căpitanul naţionalei Senegalului şi proaspăt transferat în Premier League, la Birmingham. În aceeaşi zi, 11 membri ai familiei fotbalistului se îmbarcau, alături de alte 1.863 de persoane, pe feribotul “Le Joola”.

ADVERTISEMENT

În dreptul coastei gambiene, nava, care era supraîncărcată, a întâlnit o furtună puternică. După cinci minute, feribotul s-a răsturnat şi a început drama care a îndoliat Senegalul. Fără bărci de salvare şi cu veste insuficiente, cei 1.863 de pasageri nu au avut nicio şansă, iar tragedia a primit denumirea de “Titanicul Africii”.

“A fost o zi în care toţi eram lipiţi de telefon. Aşteptarea a fost partea cea mai grea. Era greu să obţii informaţii credibile. La un moment dat, mulţi spuneau că nimic nu este adevărat, că vasul a ajuns la ţărm. Îţi ţineai respiraţia şi după ţi se spunea: ‘Nu, nu este adevărat, vaporul nu a ajuns'”, a povestit Aliou Cisse, în noiembrie 2022, în primul interviu în care a vorbit despre tragedia din urmă cu 20 de ani.

ADVERTISEMENT

Până la urmă, confirmarea tragediei a venit, iar a doua zi era înţeleasă amploarea dezastrului. Conform datelor oficiale, doar 1.034 de bilete fuseseră vândute, însă la bordul navei se aflau mai multe persoane decât capacitatea optimă. Printre persoanele decedate se numărau 11 membri ai familiei lui Aliou Cisse, printre care şi sora fotbalistului.

Aliou Cisse a continuat să joace chiar dacă tragedia îi lovise familia: “La fel de uşor puteam să fiu şi eu acolo”

La Birmingham City nimeni nu ştia de tragedia prin care trecea Aliou Cisse. Mai mult decât atât, pentru a nu da peste cap viaţa echipei, senegalezul nu a spus nimănui prin ceea ce trecea. Pe 28 septembrie 2002, la două zile de la tragedie, era pe teren în Birmingham – Newcastle 0-2.

ADVERTISEMENT

“Am plecat spre Dakar imediat după finalul meciului. Trebuia să fiu alături de familia mea. Aveau mare nevoie de mine, aşa că nu puteam să fiu slab. Sunt nişte zile complicate din viaţa unui om”, şi-a continuat mărturia actualul selecţioner.

Aliou Cisse cunoştea bine feribotul Le Joola, pe care îl folosise, la rândul lui, de sute de ori. Nava făcea legătura între Dakar şi Ziguinchor, oraşul natal al fotbalistului, iar călătoria avea o durată medie de 15 ore. Din cauza sărăciei, varianta pe apă era cea accesibilă pentru cei nevoiţi să călătorească între cele două oraşe.

ADVERTISEMENT

“Iubeam Le Joola, îi cunoşteam fiecare loc. Nici nu am cum să număr dăţile în care am folosit feribotul. Călătoream cu Le Joola de fiecare dată când veneam acasă. La fel de uşor puteam să fiu şi eu acolo. Am fost norocos”, mai spunea Aliou Cisse.

ADVERTISEMENT

Aliou Cisse, căpitanul naţionalei Senegalului la Campionatul Mondial 2002. Are două turnee de CM ca selecţioner

, Aliou Cisse avea 26 de ani şi era căpitanul Senegalului, debutantă la cea mai importantă competiţie. Mijlocaşul defensiv a fost titular în patru dintre cinci meciuri ale “Leilor din Teranga” de la turneul final din Coreea de Sud şi Japonia.

Senegalul a fost surpriza plăcută a CM 2002, după ce în meciul de deschidere a învins Franţa, scor 1-0, care la acea oră era campioană mondială şi europeană. Cu încă două remize în faza grupelor, 1-1 cu Danemarca şi 3-3 cu Uruguay, africanii au mers în optimile de finală, unde au eliminat Suedia, după un gol de aur al lui Henri Camara. În sferturi, senegalezii au fost opriţi de Turcia, iar acum ei au fost victima unui gol de aur, al lui Ilhan Mansiz.

Aliou Cisse s-a retras din fotbal la 33 de ani, după o carieră în care a jucat pentru Lille, Sedan, PSG, Montpellier, Birmingham City, Portsmouth şi Nimes. În 2012, fostul căptan al “leilor” a fost numit interimar pe banca naţionalei Senegalului, după ce fusese secundul lui Amara Traoré.

Şi-a reluat repede rolul de antrenor secund la naţionala Senegalului, iar în paralel a fost selecţioner echipei U23. Pe 5 martie 2015, Aliou Cisse a fost numit selecţioner al “Leilor din Teranga”, după ce i-a luat locul lui Alain Giresse. Primul succes important a fost calificarea naţionalei la Campionatul Mondial 2018, însă senegalezii au fost eliminaţi dramatic în faza grupelor. La egalitate perfectă cu Japonia, Senegalul a avut mai multe cartonaşe galbene şi a plecat acasă.

Finalist în Cupa Africii 2019, când Algeria a câştigat trofeul, Aliou Cisse s-a revanşat la următoarea ediţie, pe care a câştigat-o la începutul acestui an, în faţa Egiptului. Tot în faţa “faraonilor” a obţinut şi calificarea la Campionatul Mondial 2022. Acum, în Qatar, Senegalul va întâlni câştigătoarea Grupei B în optimile de finală, iar Aliou Cisse îşi doreşte să egaleze performanţa de la Mondialul din 2002.