Prăpastia dintre taberele din PNL, de netrecut: „Ne huiduie și apoi vor să-i votăm”/ „Lângă Cîțu sunt oamenii lui Udrea”

Discursurile de la Congres nu par să fi produs o schimbare radicală a opiniilor delegaților, însă ambele tabere erau încrezătoare înainte începerii procesului de votare, indicând de obicei același raport de forțe, 60% la 40%, însă fiecare în favoarea candidatului pe care îl susține.

Suporterii lui Florin Cîțu sunt convinși că tabăra adversă are șanse nule să provoace o răsturnare a votului, tocmai datorită pe care susținătorii lui Orban au creat-o în timpul discursurilor de la Congres.

ADVERTISEMENT

Cei care mizează pe outsiderul Orban nu-și fac prea mari iluzii legate de viitorul lor în partid în cazul în care președintele actual își pierde funcția așteptându-se la epurări.

Huiduielile nu aduc voturi

Un reprezentant al taberei lui crede că tocmai excesul de huiduieli i-a pecetluit soarta lui Orban. „Cum cred ei că huiduind o să atragă voturi? Adică tu le înjuri liderul de organizație și te aștepți să te voteze după aia? Povestea asta că delegații ar fi mânați sau amenințați nu stă în picioare. Vă spun eu că delegații de la mine se gândesc în primul rând la județul lor și cum îi poate ajuta viitorul președinte. Nu trebuie să-i amenințe nimeni”, a declarat, pentru FANATIK, respectivul liberal.

ADVERTISEMENT

Un altul a amintit faptul că după Congres, urmează Consiliul Național în care se va alege restul conducerii și organizațiile județene negociază între ele susținerea reciprocă pentru obținerea unor anumite funcții în Biroul Politic. Astfel, delegațiile sunt obligate să-și respecte în ansamblul lor cuvântul dat în timpul negocierilor.

„Ludovic nu e pus pe furat”

În cealaltă tabără, se mai speră încă la un miracol. Unul dintre liderii de organizație județeană care îl susțin pe Orban susține că merge pe mâna actualului președinte chiar dacă are multe să-i reproșeze. „Multe din problemele de astăzi sunt din cauza lui. Așa am avut-o pe Monica Anisie ministru, iar acum o să fie și vicepreședinte al partidului… Dar măcar știu că Ludovic are inima unde trebuie și ține la partidul ăsta. Și nu e pus pe furat! Îl văd acum pe Iulian Dumitrescu care l-a atacat și până acum nu aveai loc de el la biroul lui Orban cerând tot felul de contracte”, a afirmat șeful de organizație.

Un liberal, care provine din fostul PDL, susține că nu este justificată afirmația că toți foștii democrat-liberali i s-au raliat lui Cîțu. „Dacă te uiți să vezi care stă lângă Cîțu, o să vezi că sunt aceeași oameni care altădată erau pe lângă Elena Udrea. Deși Udrea era politician mai mare decât Raluca Turcan și Alina Gorghiu la un loc. Și Cîțu!”

ADVERTISEMENT

Susținătorii lui se așteaptă la represalii în caz că vor pierde. „În șase luni, un an maxim o să aibă conduceri interimare toate organizațiile care au mers cu Ludovic”, a spus unul dintre ei.

Cel care era nemulțumit de ascensiunea Monicăi Anisie era mai placid în ce privește eventuala sa decădere. „Pot să mi-o ia, eu îmi văd de ale mele!”, a mai spus liberalul.