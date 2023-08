Premierul Canadei divorțează. Justin Trudeau se desparte de Sophie după 18 ani de căsnicie

Divorț pe scena politică din Canada. Premierul Justin Trudeau pune punct căsniciei de 18 ani cu soția sa, Sophie Gregoire Trudeau. Anunțul a fost făcut chiar de către prim-ministru, miercuri, într-o postare pe contul personal de Instagram.

Justin Trudeau și Sophie Gregoire Trudeau sunt căsătoriți din anul 2005 și au împreună trei copii. Premierul Canadei nu a dezvăluit motivul care a dus la divorț, precizând că decizia în acest sens a fost luată în urma unor discuții ”semnificative și dificile”.

Chiar dacă Justin Trudeau și Sophie Gregoire Trudeau au hotărât să rămână prieteni de dragul copiilor lor și de dragul realizărilor pe care le au în calitate de soț și soție. Justin Trudeau a solicitat ca să-i fie respectată intimitatea odată cu dezvăluirea despărțirii.

”Sophie și cu mine am dori să împărtășim faptul că, după multe conversații semnificative și dificile, am luat decizia de a ne separa. Ca întotdeauna, rămânem o familie unită, cu o dragoste și un respect profunde unul pentru celălalt și pentru tot ceea ce am construit și continuăm să construim.

Pentru bunăstarea copiilor noștri, vă rugăm să respectați intimitatea noastră și a lor. Vă mulțumim”, a anunțat premierul Canadei, la care a primit comentarii de susținere, dar și critici.

”Își dorește intimitate, dar face totul public aici”/ ”Poate lua fosta ta soție custodia acestei țări?”/ ”Toată lumea știa. Și noi ca cetățeni am dori să divorțăm de voi”/ ”Oricât mi-aș dori să am simpatie pentru tine, nu pot. Unde a fost simpatia pentru copiii familiilor pe care le-ai numit misogini și rasiste pentru că nu au vrut să facă un vaccin inutil? Sau când ați înghețat conturile bancare ale protestatarilor pașnici?”, sunt o parte dintre criticile pe care le-a primit Justin Trudeau pe Instagra, din partea cetățenilor canadieni.

Justin Trudeau și Sophie Gregoire Trudeau au semnat un acord în urma divorțului

După anunțul lui Justin Trudeau, reprezentanții biroului acestuia au transmis într-un comunicat că soții au semnat un ”acord de despărțire legală”. Nu se cunosc alte detalii despre ceea ce înseamnă acest cord, cert este că săptămâna viitoare întreaga familie va pleca într-o vacanță, așa cum era planificat.

”Rămân o familie cu relaţii apropiate, iar Sophie şi prim-ministrul se concentrează de acum pe creşterea copiilor lor într-un mediu sigur, iubitor şi colaborativ. Familia se va afla împreună în vacanţă, începând de săptămâna viitoare”, mai apare în comunicatul biroului lui Justin Trudeau.

Justin Trudeau este premier al Canadei din 2015. O bună perioadă se afișa mai mereu alături de soția la evenimente sau la diferite vizite peste hotare. Însă, în ultimii ani, Sophie și-a rărit aparițiile publice,