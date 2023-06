Presa italiană, verdict clar după transferul lui Mihai Popa la Torino: ”Va fi noul portar de rezervă”

Gruparea ”granata” care se află la final de contract cu formația ilfoveană, însă nu a precizat detalii din înțelegerea părților.

Mihai Popa, anunțat rezervă la Torino de presa italiană

În ciuda faptului că Torino, , i-a făcut lui Mihai Popa o prezentare interesantă, presa italiană consideră că acesta nu va putea pentru început să-i ia locul de titular sârbului Vanja Milinkovic-Savic.

Într-un material cu titlul ”Mihai Popa va fi noul portar de rezervă de la Torino”, publicația a scris că românul va trebui mai întâi să se obișnuiască cu fotbalul din Italia și abia apoi să emită pretenții să prindă minute.

”Torino începe din nou de la portar, de data asta cu o rezervă. Mihai Popa este prima achiziție pentru sezonul următor. Acasă la el și-a făcut deja o reputație în ceea ce privește penalty-urile: până acum a salvat 5 din 13. Acum urmează școala italiană și școala Juric (n.r. – antrenorul Ivan Juric), cei mai importanți pași”, a scris sursa citată.

Rămâne de văzut care va fi statutul lui Mihai Popa la Torino, însă concurența este una acerbă. Pe lângă titularul Vanja Milinkovic-Savic în lot se mai află veteranul albanez Etrit Berisha și italienii Luca Gemello și Matteo Fiorenza.

Prezentare impresionantă pentru Mihai Popa

”Torino Football Club are plăcerea de a anunța înregistrarea jucătorului Mihai Popa, începând cu 1 iulie 2023. Popa s-a născut ân Constanța, România, pe 12 octombrie 2000. Înalt de 190 cm, portarul a crescut la Academia Hagi și a debutat profesionist cu Farul Costanța.

A mers la Astra Giurgiu în 2019, a căpătat apoi experiență cu împrumutul la Rapid București în 2020, înainte de a reveni la Astra în anul următor. În 2021 avenit transferul la Voluntari, club la care a însumat 77 de apariții în ultimele două sezoane.

El are 8 meciuri la naționala Under 21, unul la Under 23 și a fost convocat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. În următoarele zile, Popa va fi prezent cu naționala sa la Campionatul European Under 21 care va avea loc în România și Georgia. În prima fază, în Grupa B, România se va confrunta cu echipele Croației, Spanie și Ucrainei.

Întregul club de fotbal Torino îl întâmpină pe Popa cu o primire cordială: să faci o treabă bună”, se arată în comunicatul postat pe site-ul oficial al clubului Torino, la prezentarea lui Mihai Popa.