Președintele Chindiei Târgoviște a demisionat după retrogradarea din SuperLiga: ”We’ll be back!”

Dâmbovițenii după ce au remizat în ultima etapă a play-out-ului cu FC Voluntari, scor 2-2, revenind de la 0-2 în primul meci disputat pe propria arenă.

Marcel Ghergu a demisionat din funcția de președinte al clubului Chindia Târgoviște

Unul dintre cei care au plătit pentru retrogradarea Chindiei Târgoviște din SuperLiga este președintele Marcel Ghergu, acesta dându-și demisia după nouă ani în care a ocupat această funcție.

”We’ll be back! (n.r. – ne vom întoarce!) În această seară (n.r. – luni) am convocat o întâlnire a Adunării Generale a Asociaţilor a A.F.C. Chindia Târgoviște. Așa după cum am anunțat că voi face, am propus acționarilor o discuție sinceră despre nevoia unui management care să asigure promovarea în SuperLiga României.

Având în vedere că Marcel Gherghu și-a anunțat demisia după ședința AGA, alături de ceilalți asociați, voi demara discuțiile necesare pentru aducerea unui nou președinte al cărui obiectiv primordial este construcția unui staff și a unei echipe care, în sezonul competițional 2024-2025, să evolueze pe prima scenă a fotbalului românesc.

Dâmbovița merită o echipă pe prima scenă și azi am pornit acest efort colectiv de reconstrucție a speranței. Cert este faptul că atât Consiliul Județean Dâmbovița, cât și Primăria Târgoviște vor fi alături de Chindia Târgoviște, astfel încât echipa noastră să revină în prima ligă a fotbalului național”, a scris Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, pe contul de Facebook.

Banii vor veni la Chindia după plecarea lui Ghergu

În urmă cu o săptămână, Corneliu Ștefan a condiționat ajutorul financiar acordat echipei de fotbal de autoritățile locale și județene de plecarea imediată a lui Marcel Ghergu din funcția de președinte.

”Aștept demisia de onoare a președintelui de la Chindia Târgoviște, Marcel Ghergu. Atâta timp cât Marcel Ghergu va rămâne la Chindia, Consiliul Județean Dâmbovița își retrage sprijinul financiar acordat echipei de fotbal. Asta să fie clar!”, spunea Ștefan la acel moment.

Marcel Ghergu a ocupat postul de președinte la Chindia Târgoviște începând din 2014, când formația se afla în Liga 3. Sub conducerea sa, dâmbovițenii au promovat rând pe rând în eșalonul secund și apoi în SuperLiga.

Mihai Stoica și Viorel Moldovan sunt de părere că inaugurarea stadionului Chindiei Târgoviște la meciul decisiv cu FC Voluntari pentru evitarea retrogradării a fost o din partea conducerii, la fel cum s-a întâmplat la meciul de pe ”teren propriu” cu Petrolul Ploiești, care s-a jucat la Ploiești.