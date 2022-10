Președintele Petrolului, prima reacție după ce Tamaș l-a făcut „boschetar” și l-a înjurat: „A fost împins să facă acest lucru”

Gabriel Tamaș este protagonistul unui scandal uriaș în SuperLiga. Pe internet a fost dezvăluit un material video în care fostul fundaș al Petrolului aduce jigniri la adresa suporterilor ploieșteni. Mai mult decât atât, Gabi Tamaș l-a insultat și pe Costel Lazăr, președintele clubului prahovean.

Costel Lazăr, prima reacție după ce Tamaș l-a făcut „boschetar”: „Eu nu aș fi renunțat la el”

Costel Lazăr a oferit prima reacție după jignește atât suporterii Petrolului, cât și conducerea echipei prahovene.

Totuși, oficialul ploieștenilor nu îl acuză pe Tamaș, ci crede că fundașul a fost „dirijat” să recurgă la astfel de gesturi. „În această săptămână, Gabi Tamaș a cerut insistent rezilierea contractului, lucru care s-a și întâmplat la solicitarea jucătorului.

Eu nu aș fi renunțat la el, nu aveam de ce să cer rezilierea din moment ce el a urmat programul de pregătire. Însă în momentul în care ne-a anunțat că nu mai vrea să continue, a trebuit să convoc Consiliul Director și să supunem situația la vot

Costel Lazăr: „Gabi Tamaș a fost împins să facă acest lucru”

Președintele Petrolului, pe care Gabi Tamaș l-a jignit în materialul audio făcut public, susține că fundașul a fost influențat de alte persoane. Costel Lazăr este de părere că unii dintre oamenii care vor să ajungă la conducerea echipei l-au îndemnat pe Tamaș să îl sune atât pe el, cât și pe Nae Constantin, antrenorul formației din Ploiești.

„Îmi pare foarte rău că Gabi Tamaș a fost împins să facă acest lucru, a fost dirijat pe o stradă greșită de către niște persoane care nu pot intra, nu pot face parte din conducerea clubului. Mă refer la faptul că a fost invitat să bea un pahar de vin, apoi îndemnat să sune atât la mine, cât și la antrenorul principal.

Am stat de vorbă cu Gabi Tamaș după ce s-a calmat și am simțit regret în vocea lui. Am simțit că a venit la Petrolul tocmai datorită suporterilor și a atmosferei, dar a fost îndemnat să facă aceste lucruri de unele persoane care nu vor face cinste niciodată clubului. Este vorba despre persoane care nu doresc binele clubului și nu există pentru mine.

Băuse cu un pahar mai mult și, din câte am înțeles, anumite persoane de lângă el îi făceau semn să acuze din ce în ce mai mult. Ceea ce s-a întâmplat este regretabil. Noi l-am dorit cu toții, inclusiv antrenorul Nae Constantin. Am format scheletul echipei și în jurul lui”, a declarat Costel Lazăr, la .

Costel Lazăr îi ia apărarea lui Nae Constantin: „Nu trebuie condamnat”

, în timpul unei conferințe de presă, că el a fost cel care l-a înregistrat pe Gabriel Tamaș în momentul discuției telefonice. Costel Lazăr este convins că antrenorul Petrolului nu are nicio vină.

„Nae nu a greșit, din punctul meu de vedere. Mergem în continuare cu antrenorul pe care-l avem, cu toate că foarte multă lume încearcă să-l discrediteze și aruncă cu noroi în el, dar nu a făcut altceva decât să transmită un adevăr. Nae are un program care înregistrează toate convorbirile, pentru că la începutul campionatului a primit anumite critici și amenințări din partea cuiva, lucru despre care m-a informat și pe mine.

Probabil că a instalat acel program din dorința de a se proteja. Nae a trimis mai departe acele fragmente din convorbire doar liderilor din galerie. Mai departe, că ei au transmis-o către mass-media, nu e vina lui Nae, nu trebuie condamnat. Nu vreau să ascult și să citesc despre acea convorbire. O am, dar nu am ascultat-o și nu o voi deschide niciodată”, a concluzionat Costel Lazăr.