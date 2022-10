A apărut dialogul complet dintre Gabi Tamaș și Nae Constantin: „Ce vorbesc eu cu tine rămâne între noi, Gabi!”

În urmă cu două zile a fost dezvăluit un material audio în care Ulterior, Nae Constantin, antrenorul prahovenilor, a recunoscut că l-a înregistrat pe Tamaș și că a dat fanilor convorbirea.

Discuția integrală dintre Nae Constantin și Gabi Tamaș a ieșit la iveală

, iar la scurt timp în spațiul public a apărut o înregistrare în care fostul fundaș al „lupilor galbeni” îi jignește pe suporteri.

În cadrul unei conferințe de presă, pe Gabi Tamaș. a publicat varianta integrală a înregistrării în care Nae Constantin l-a asigurat de 3 ori pe fotbalist că discuția va rămâne privată.

În înregistrare, Gabriel Tamaș l-a insultat pe președintele Petrolului Ploiești, Costel Lazăr. Materialul audio integral se întinde pe o durată de aproximativ 17 minute.

Gabriel Tamaș: „Acum l-am sunat pe boschetarul ăla, cum îl cheamă Costel Lazăr?”

I-am chemat la o masă pe jucători, n-au venit decât vreo 7-8. Retrogradăm! Constantin: Da, mă, Gabi, da!

Ce faci, mister? Constantin: Uite, în pat! Mă hodin!

Nu mai vin mâine. Constantin: De ce, mă?

Nu mai vreau. Constantin: Haide, mă! Ai înnebunit la cap

…

Eu de ce vreau să-mi iau 1-2-3-4-5 zile libere? Pentru că a fost o chestie pe care am pus-o pe grup să venim să facem o masă și n-au venit decât 6-7-8 jucători din câți p*** mea suntem noi în grup. Înțelegi? Nu că masă, am vrut să stăm și noi cu prietenele, cu nevestele, să avem și noi un grup. Asta e singura chestie care pe mine mă deranjează. Nu cred că vom ajunge undeva. Știi unde vom ajunge? La retrogradare! Asta ți-o spun sincer, pe inima mea. Acum l-am sunat pe boschetarul ăla, cum îl cheamă? Că pentru mine e boschetar. Ăsta, Costel Că***, Lazăr sau cum îl cheamă. Constantin: Tu n-ai venit pentru el la echipa asta.

N-am venit pentru el, dar l-am sunat pe el. Păi, vezi, că dacă vrei să ți-o spun acuma și cu Claudiu Tudor de față, și cu el de față, cu toate clauzele mele, că n-am vrut să sar la cap și nu știu ce. Eu puteam să plec în iarnă. Da? Dacă vreau s-o iau așa, dar am zis stai că fac treabă, că fac, tac, muncesc, p*** mea. Dar nu poți așa ceva! Mister, chiar nu poți! Jur! Dar treaba lor! Constantin: Băi, toată lumea e supărată, Gabi!

…

Mâine la prânz dă, bă, o masă! Dă-o-n p*** mă-sii! Lasă antrenamentul! Dă-l în morții lui de antrenament! Constantin: Nu! Trebuie să facem antrenament. Nu se poate. E ăla cu prevenția, cu alea, e important. Avem timp și de masă.

Da, ai dreptate. Atunci lung de linie și sprinturi crezi că ne ajută pe noi? Constantin: Hai, mă, n-o mai da în lung de linie și sprinturi! Am făcut eu să jucăm lung de linie? Jucăm lung de linie pentru că n-avem curaj să jucăm cu pase scurte. Am făcut eu săptămâna trecută un lung de linie? O singură dată am făcut, înainte de meciul cu Farul, că veneau ăia om pe om și rămânea spațiu liber.

…

Dacă vrei s-o spunem așa, pe românește, și azi la ședință… Las-o-n p*** mea, că am dezamăgit suporterii. Eu vreau să câștig. Eu, ca fotbalist, vreau să câștig, pentru că așa câștig bani. Lăsați-mă, frate, că toată lumea… Dar cine p*** mea sunt suporterii ăștia, mă? Mă, cine sunt suporterii ăștia? Nu înțeleg românește. Sunt 50.000? Aduc 100.000 de prieteni și îi acopăr. M-au disperat suporterii ăștia. Toată lumea numai de suporteri. Mă cac pe ei. Chiar mă cac pe ei. I-am chemat și le-am spus. Mă cac pe voi. Nu mai vin, Mister, mâine și nu știu dacă mai vin poimâine. Sincer ți-o spun ție! M-am certat cu Costel Lazăr, i-am zis că-mi bag p*** în mă-sa, că e un boschetar pentru mine. Dacă el știe să vorbească cu mine și eu știu să vorbesc cu el. El e un cărător de acte și atât. Constantin: OK, ești liber mâine tu! Te aștept poimâine!

Mister, eu îmi iau liber când vreau eu și nu-mi trebuie liber de la nimeni. Eu am venit să vă ajut. Văd că nu vă ajut, hai să reziliem și lăsați-mă dracului în pace! Eu chiar n-am treabă. Vreau să vă las să vă faceți treaba cum vreți voi. Sună-l acuma pe Costel Lazăr, să-mi rezilieze mâine contractul. Oricum în iarnă plec! Ești nebun la cap? Constantin: Păi, na, dacă nu poți, vorbești tu cu ei. N-am ce să vorbesc eu cu Costel Lazăr, să-i spun. Ce vorbesc eu cu tine rămâne între noi. Eu nu sunt să dau într-o parte, una și alta. Ce-am vorbit noi în seara asta rămâne între noi.

Mister, tu ești antrenorul, mânca-ți-aș p** ta, nu sunt eu, eu vorbesc cu tine, tu vorbești cu ei, eu nu pot să… Constantin: Gabi, chestiile astea, că tu vrei să pleci și astea, n-am cum să vorbesc eu, să-i spun lui Costel, vezi că vrea Gabi să plece. Vrei să pleci? Mergi și vorbești tu cu ei. Eu îți spun că ce vorbim noi aici rămâne strict între noi. Mai departe nu se duce. C-așa mi se pare normal. Când vrei să vorbim de față cu toată lumea, vorbim de față cu toată lumea, nu-i problemă.

Prima reacție a lui Gabi Tamaș după publicarea parțială a înregistrării

În vârstă de 38 de ani, Gabriel Tamaș a reacționat la o zi după ce înregistrarea în care îi jignește pe suporterii Petrolului a apărut în spațiul public.

Fundașul cu 67 de selecții la naționala României și-a cerut scuze fanilor pentru cuvintele jignitoare. De asemenea, fundașul nu știa că Nae Constantin a fost cel care l-a înregistrat.

„Referitor la înregistrare, nu știu cine m-a înregistrat și de ce, am vorbit despre fotbal, despre înfrângere și, fiind nervos, am și înjurat. Cine mă cunoaște știe că mai înjur la nervi și sunt mai recalcitrant după o înfrângere. Respect suporterii Petrolului și acest club.

Toată lumea știe ca am venit aici pentru fani și pentru atmosfera de la Ploiești, nu pentru bani. Îmi cer scuze încă o dată pentru această ieșire la nervi. Sunt un jucător care am dat totul pentru echipă, am crezut și cred în continuare în ea și îmi pare rău că s-a ajuns la aceasta situație”, a spus Tamaș, pentru .