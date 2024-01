Prezentatoarea TV și-a anunțat plecarea de la Digi 24: “Se încheie un capitol”

O renumită prezentatoare de știri de la Digi 24 și-a anunțat plecarea din cadrul postului de televiziune, unde a lucrat peste un deceniu. Într-o postare de duminică, 7 ianuarie, pe paginile sale de socializare, jurnalista a transmis că încheie un capitol.

Ce prezentatoare de știri a plecat de la Digi 24

Oana Zamfir, una dintre cele mai cunoscute și mai vechi prezentatoare de știri a postului Digi 24, și-a dat demisia de la televiziunea care a consacrat-o și unde a acumulat 12 ani de experiență. Ea a anunțat acestea pe rețelele de socializare,

Oana Zamfir nu a precizat , dar i-a asigurat pe admiratorii săi că le va da de veste, curând, despre capitolul cu care își va începe 2024. În postarea sa, Oana Zamfir a publicat și o scurtă retrospectivă a celor peste 12 ani la Digi 24.

”După 12 ani și exact o lună, se încheie un capitol. În ultimii 12 ani, Digi24 mi-a fost casă, școală, familie. A fost locul în care am crescut, în care mi-am găsit prietenii, în care am învățat și am greșit și iar am învățat. Nu mi-a fost deloc ușor să pun 12 ani de carieră în câteva minute de video, la fel cum nu îmi e ușor să scriu despre ultimii 12 ani în doar câteva rânduri.

Din 2011 până la finalul lui 2023 am trecut prin toate tronsoanele orare de știri, de la matinal, până la ultimul jurnal al zilei. Am prezentat știri de luni până vineri, sau doar în weekend. Am moderat emisiuni de dezbateri și interviuri și am trecut printr-o serie de alegeri, dintre care 2 au fost prezidențiale (…)

Vă mulțumesc pentru timp, gânduri și atenție. După 12 ani și exact o lună, închei cu emoție un capitol și încep cu bucurie, altul, despre care abia aștept să vă povestesc… în câteva ore”, a scris jurnalista

Unde s-a mutat Oana Zamfir

Oana Zamfir s-a ținut de promisiune, iar după câteva ore de când și-a anunțat plecarea din rolul de prezentatoare a știrilor de la Digi 24, a dezvăluit și unde s-a mutat. Îndrăgita jurnalistă nu a plecat definitiv din trustul Digi. A rămas în același loc, doar că la radio.

Concret, în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 7:00 până la ora 10:00, Oana Zamfir va modera alături de Vlad Craioveanu emisiunea ”De partea bună a dimineții”, la Digi FM. ”O dată cu noi începe o nouă formulă de matinal la Digi FM”, a spus prezentatoarea, luni dimineață, în deschiderea noului său proiect.

Oana Zamfir s-a alăturat echipei Digi 24 încă de dinainte de lansarea oficială a postului de televiziune, care a avut loc pe 1 martie 2012. Anterior acestui loc de muncă, jurnalista a mai lucrat la București FM, parte din Radioul Public, unde a fost realizator al matinalului de weekend.