Antena 1 vrea să dea lovitura cu noua emisiune. Ștefan Bănică jr. și Irina Fodor prezintă cel mai așteptat show

FANATIK dezvăluie, în exclusivitate, numele prezentatorilor show-ului “Dancing on ice: vis în doi”, pe care Antena 1 pariază în bătălia pentru audiență cu posturile concurente.

Conform informațiilor obținute, Ștefan Bănică jr. și Irina Fodor vor fi prezentatorii grandiosului show produs de Mona Segall, care debutează pe 5 martie, la Antena 1.

Astfel, Ștefan Bănică jr. – care – se va afla la “cârma” unei noi emisiuni bazată pe dans, după ce, timp de mai mulți ani, a prezentat “Dansez pentru tine”, la Pro TV. Alături o va avea pe Irina Fodor, la care Antena 1 nu a vrut să renunțe, după ce vedeta a înlocuit-o cu succes pe Gina Pistol,

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, Mona Segall, despre care se spune că este cel mai mare producător de televiziune din România, a știut din prima fază a proiectului “Dancing on ice: vis în doi” că-l vrea prezentator pe Ștefan Bănică jr. . Cei doi au mai colaborat și înainte să plece de la Pro TV, pentru emisiunea “Dansez pentru tine”.

Juriul “Dancing on Ice”, noul show al Antenei 1

Pentru realizarea producției, Antena 1 a făcut investiții majore și, pe lângă prezentatorii Ștefan Bănică jr. și Irina Fodor, echipei emisiunii “Dancing on ice: vis în doi” s-au alăturat mai multe nume cunoscute. t, iar prestațiile celor nouă cupluri de concurenţi vor fi jurizate de Mihai şi Elwira Petre – câștigătorii finalei Asia Express 2021, Simona Pungă şi Cornel Gheorghe, conform comunicatului transmis de Antena 1.

“Sunt bucuros să încep un proiect unic in România, care pare imposibil ţinând cont de contextul ţării noastre. Întotdeauna însă, ceea ce pare imposibil şi devine realitate are şanse să fie cu adevărat memorabil. Va fi extrem de dificil şi de periculos pentru concurenţi. Spun asta pentru că de când am auzit de proiect îmi imaginez atât accidentări cât şi spectacol la superlativ.

Sper ca la final să rămânem cu un spectacol de neuitat, fără accidentări. Sunt bucuros şi în acelaşi timp nerăbdător să mă aşez pe unul dintre cele mai bune locuri din platou, să mă bucur de dansul pe gheaţă, sa rămân gură-cască şi să reuşesc sa jurizez obiectiv.”, a declarat Mihai Petre, despre noul proiect în care poate fi văzut.

Ce vedete participă la “Dancing on ice: vis în doi”

Ruby, Cosmin Natanticu, Nicolai Tand, Oase, Iulia Albu, Sore, Jean Gavril, Carmen Grebenișan și Cătălin Cazacu sunt vedetele care vor concura pe gheață, în ritm de dans, în noul show al Antenei. , care vor lupta pentru împlinirea unui mare vis.

La “Dancing on ice: vis în doi”, Iulia Albu va face pereche cu antrenorul Marian Prisacaru, care visează să aibă propriul club de patinaj, dotat cu sală de pregătire fizică și cu toată aparatura necesară.

Cătălin Cazacu își unește forțele cu Codruța Moiseanu, antrenor și coordonator al unei secții de patinaj artistic din București, pentru a îndeplini visul lui Cezar Sendrea. Adolescentul de 15 ani este pasionat de hochei, sport costisitor în care vrea să facă performanță.

Partenera cântărețului Jean Gavril la Dancig on Ice este Ana Maria Ion al cărei vis este să practice patinajul în străinătate, dar și să-și termine studiile.

Nicolai Tand concurează alături de Daniela Niță, antrenoare de pationaj artistic, care-și dorește să se întoarcă în țară, și să-și susțină financiar fiul de 6 ani.

Oase și Andreea Ureche fac show pe gheață, pentru cea mai bună prietenă a patinatoarei care își dorește să se antreneze cu antrenori de top din domeniul patinajului și să reprezinte România la Jocurile Olimpice din 2026.

Când începe “Dancing on Ice”, la Antena 1

Cântăreața Ruby face echipă cu Zsolt Kerekes care vrea să să-și deschidă un club de patinaj artistic la Miercurea Ciuc, pentru a susține evoluția foștilor săi elevi.

Cosmin Natanticu luptă cu Maria Andreea Coroamă, profesor și antrenor în domeniu, pentru a o ajuta să doteze o sală de pregătire specifică patinajului artistic. Lipsa echipamentului necesar i-a cauzat o hernie de disc, însă este încrezătoare că viața ei se va schimba după participarea la Dancing on Ice: Vis în doi.

Carmen Grebenișan îl va ajuta pe Lilian Brânzari, elev în clasa a XII-a, să demonstreze că eforturile părinților lui nu au fost în zadar. Pasionat de patinajul artistic din copilărie, concurentul de la Dancing on Ice plănuia să participe la Olimpiada de la Beijing, însă planurile i-au fost date peste cap de pandemie.

În show-ul de la Antena 1, Sore va face echipă, pe gheață, cu Grațiano Dinu, un kinetoterapeut care luptă pentru visul mamei sale, antrenor de patinaj artistic. Ramona Dinu își dorește să facă performanță cu sportivii pe care îi antrenează, dar lipsa banilor o împiedică să-și îndeplinească visul.

Emisiunea “Dancing on Ice” va avea premiera sâmbătă, pe 5 martie, de la ora 20:00, iar concurenții vor patina în direct.