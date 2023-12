Prima conferință a lui Zeljko Kopic la Dinamo: „Am venit la cel mai mare club din România”. Ce a spus despre salvarea de la retrogradare

Dinamo și-a găsit antrenor după despărțirea de Ovidiu Burcă. Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, de la retrogradare. Antrenorul a susținut o conferință de presă de prezentare în cadrul căreia a fost prezent și administratorul special Andrei Nicolescu.

Prima conferință a lui Zeljko Kopic la Dinamo

. După dezvăluirea FANATIK, clubul „alb-roșu” a făcut anunțul oficial pe pagina de Facebook. Sâmbătă dimineață, antrenorul croat a fost prezent la Săftica pentru a susține o conferință de presă de prezentare.

Alături de fostul tehnician de la Dinamo Zagreb a fost prezent Andrei Nicolescu, administratorul special din Ștefan cel Mare. În vârstă de 46 de ani, Kopic a lucrat cu Steliano Filip la Hajduk Split și chiar fostul căpitan din Ștefan cel Mare l-a propus prin intermediari conducerii lui Dinamo, dând asigurări că îi poate ajuta.

Zeljko Kopic, la prezentarea oficială: „Dinamo e cel mai mare club din România”

Zeljko Kopic a dezvăluit la conferința de presă că a urmărit fotbalul din România și este la curent cu ceea ce reprezintă Dinamo. Croatul speră să își pună repede amprenta asupra clubului.

„Pentru mine a fost foarte importantă din primul moment în care am luat contactul cu oficialii clubului energia pe care o au oficialii clubului. Dinamo București e cel mai mare club din România, cu o istorie foarte importantă pentru fani, pentru societate, pentru întreaga țară.

Cel mai important pentru mine e să îmi pun amprenta asupra echipei cât mai repede posibil. Precedentul antrenor a fost la echipă în cel mai dificil moment din istorie. Acum e rândul meu să dau totul pentru a îmbunătăți echipa, pentru a aduce echipa la un alt nivel, pentru a implementa strategia pe care o am la Dinamo.

Am urmărit fotbalul din România. Știu ce înseamnă Dinamo pentru fotbalul de aici, dar e diferit când vii aici și cunoști jucătorii, petreci timpul cu ei”, a spus Zeljko Kopic.

„Am mai fost într-o situație asemănătoare cu cea a lui Dinamo”

Zeljko Kopic nu se teme de situația pe care o va înfrunta la Dinamo. Noul antrenor din Ștefan cel Mare a precizat că s-a aflat în postura de a salva echipa de la retrogradare și în Cipru, la Pafos. Antrenorul croat a mărturisit că va lua legătura cu Ovidiu Burcă pentru sfaturi.

„Pentru mine, nu e vorba doar despre poziția în care se află Dinamo în clasament. E un privilegiu să mă aflu aici și pentru cei care vor să se facă antrenori. Am mai fost într-o situație asemănătoare în Cipru.

Am luat Pafos de la retrogradare și am dus-o la mijlocul clasamentului. Sunt sigur că pot face asta și aici, la Dinamo. Nu am vorbit încă cu Ovidiu Burcă, dar voi încerca să iau legătura cu el. Respect eforturile pe care el și cei din club le-au depus într-o situație atât de grea”, a mai spus Kopic.

„Nu sunt magician, dar trebuie să rămânem în prima ligă”

Nu apăruse nimic în presă până ieri despre venirea mea aici, dar am primit niște mesaje de la mai mulți jucători. Pot simți ce pot face pentru ca Dinamo să fie un club de succes din nou. E greu de spus dacă vom obține puncte la meciul cu Sepsi, trebuie să văd care este situația la echipă.

Mă aștept totuși ca jucătorii să dea totul pe teren. Cel mai important lucru din acest moment e să fiu puternic din punct de vedere mental, pentru a vedea cum pot schimba lucrurile. Dacă nu ai încredere, nu poți fi antrenor.

Cred că am făcut lucruri bune în cariera mea și voi da totul pentru acest club. Nu sunt magician, dar fiecare fan al lui Dinamo trebuie să știe că cel mai important lucru în acest moment e ca echipa să rămână în prima ligă. De aceea mă aflu aici.

E o provocare mare pentru mine. La fel a fost și la Dinamo Zagreb și Hajduk. Nu e ușor și de aceea lucrez în fotbal, pentru a activa la astfel de cluburi. Dinamo trebuie să-și recapete ADN-ul, iar oamenii din club știu ce înseamnă asta.

Nu am vorbit încă despre transferuri, este destul timp la dispoziție să facem asta. Vreau să văd mai întâi cum se prezintă jucătorii. Cel mai important lucru în acest moment este clubul.

Știu că Sepsi și-a schimbat și ea antrenorul. Înseamnă că trebuie să ne pregătim 100% în aceste două zile

Voi vedea cum se prezintă jucătorii și voi vedea ce sistem voi folosi. Mă pot adapta, dar vreau să văd dacă înțeleg ce le cer mai întâi”, au fost cuvintele lui Zeljko Kopic.

Andrei Nicolescu, laude pentru Ovidiu Burcă la prezentarea noului antrenor: „A venit timpul să trecem la nivelul următor”

În startul conferinței de presă, Andrei Nicolescu a ținut să-l laude pe Ovidiu Burcă pentru munca depusă la Dinamo. Administratorul special din Ștefan cel Mare este optimist cu privire la noul antrenor.

„O să încep prin a-i mulțumi lui Ovidiu Burcă pentru munca pe care a depus-o în acest an. Îi mulțumim pentru etica de muncă, profesionalismul, responsabilitatea pe care le-a adus în acest club. Cred că a fost făcut un progres extraordinar, dar a venit timpul să trecem la nivelul următor.

Rezultatele nu l-au ajutat din păcate pe Ovidiu și a trebuit să ne reorientăm. Domnul Kopic este cea mai bună variantă în acest moment.

Recunoaștem că riscul pe care ni l-am asumat este că Zeljko nu cunoaște fotbalul românesc, dar performanța este performanță oriunde. Cred că faptul că mister a trecut pe la academia lui Dinamo Zagreb și la echipa mare este ceva foarte important”, a declarat Andrei Nicolescu.

„Faptul că nu știe campionatul României este cel mai mic risc”

Noi am încercat să ne uităm la toate opțiunile posibile și am încercat să vedem care opțiune prezintă cel mai mic risc. Am căutat pe cineva care s-a dezvoltat personal și care știe ce înseamnă în interiorul unui club un proces care să te ducă la performanță.

Faptul că nu știe campionatul României este cel mai mic risc în acest moment. Mare parte din lista antrenorilor apăruți în presă era reală.

În zona antrenorilor români există această cutumă ca antrenorul ales să aibă ADN de dinamovist. Alături de Gabi Glăvan am încercat să aveam o comunicare cu Liviu Ciobotariu, dar nu s-a reușit.

Gabi Glăvan deja lucrează la o listă cu jucătorii pe care vrem să-i aducem. Vom discuta cu Mister pentru a vedea ce jucători ar vrea să vină la Dinamo în perioada următoare. Sper că se anunță o revoluție a rezultatelor la Dinamo, de aceea am și luat această decizie, de a schimba antrenorul.

E normal ca la orice numire să fie reacții adverse. Trebuie să dovedim că am luat cea mai bună decizie în acest moment. Domnul Mircea Lucescu poate să vină la Dinamo pe orice poziție va vrea dânsul și cred că într-o zi va veni ca antrenor”, au fost declarațiile lui Andrei Nicolescu.