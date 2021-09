Prima declarație a Alinei Eremia, după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19: ”Aveam sistemul imunitar slăbit”

Contactată de FANATIK, Alina Eremia a confirmat, în exclusivitate, că are o formă ușoară de COVID-19 și a dezvăluit cum a descoperit că este bolnavă de coronavirus și ce simptome a dezvoltat.

Alina Eremia s-a îmbolnăvit de coronavirus

”Din fericire, am o formă foarte ușoară de COVID-19. Nu mă simt rău, nu am făcut febră, nu sunt nici măcar obosită, mă simt foarte bine. Am descoperit, din întâmplare, că m-am îmbolnăvit”, a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, Alina Eremia.

Și, ne-a explicat ea, boala care, acum, a ajuns în valul al patrulea în România și face ravagii, a fost descoperită după ce s-a testat așa cum face, de ceva vreme încoace, regulat.

”Cam o dată pe săptămână, în ultima perioadă cel puțin, m-am testat de coronavirus. Acum s-a descoperit că am, am intrat imediat în izolare. M-am testat pentru că așa obișnuiam, nu că am avut vreun simptom, nu am simțit efectiv nimic. Nu, nu pierd nici apariții media, nici concerte, erau deja, cam toate, anulate din cauza situației la nivel național”, a mai explicat Alina Eremia.

Alina Eremia a făcut coronavirusul după o bronșită urâtă

De altfel, ne-a mărturisit Alina Eremia, apariția coronavirusului la ea este cauzată, crede ea, situației sale de sănătate de acum două săptămâni, cântăreața având o bronșită cât se poate de dificilă și care i-a dat mari bătăi de cap.

”Am avut o bronșită foarte urâtă, a fost chiar neplăcut, m-am tot chinuit să o tratez. Probabil că, deja, aveam sistemul imunitar slăbit, așa cred că m-am îmbolnăvit. Dar, repet, din fericire am o formă foarte ușoară și nu sufăr. Sper să mă vindec repede și fără probleme”, a mai spus, pentru FANATIK, Alina Eremia care, totodată, a fost surprinsă în repetate rânduri fără mască.

Culmea, , lansare pe care a anunțat-o acum câteva zile, cântăreața fiind foarte încântată de noua ei piesă, Cerul roșu.

Mai mult, în urmă cu câteva zile, Alina Eremia a fost la mai multe evenimente mondene, frumoasa cântăreață fotografiindu-se cu colegele ei de breaslă, dar și cu personalități precum Andreea Esca.

Alina Eremia se alătură lungii liste de vedete cu coronavirus

În ultima vreme, valul al patrulea al pandemiei de COVID-19 fiind, la modul evident, cel puțin în România, mai virulent decât celelalte.

Iar printre cei care s-au îmbolnăvit de coronavirus se numără vedete precum Monica Anghel, Viorica de la Clejani, Irinel Columbeanu, Elena Merișoreanu, dar și cântărețe din noul val precum Theo Rose.

Culmea, conform declarațiilor făcute de ei, atât Monica Anghel cât și Elena Merișoreanu erau vaccinate, având, de asemenea, o formă ușoară sau moderată a bolii. În același timp însă, atât Elena Merișoreanu, cât și Irinel Columbeanu au ajuns la spital pentru tratament, în timp ce

La fel ca și Alina Eremia, Theo Rose are o formă ușoară de coronavirus, cele două artiste fiind afectate mai mult de impunerea legală a izolării, decât de boala propriu-zisă.

”Am plecat să mă testez la o secție de testare PCR non stop. Astăzi am primit rezultatul, care este pozitiv Vă aduc asta la cunoștință, pentru că ar fi fost o perioadă cu multe evenimente, poate ultima atât de plină din acest sezon și ar fi fost extraordinar atât pentru mine cât și pentru trupa mea să le putem onora. Mă simt ok, din fericire simptomele nu diferă cu mult față de cele din luna noiembrie, de anul trecut, pentru că da, am mai fost infectată o dată. Îmi cer scuze față de oamenii care mă așteptau să le cânt și mă bucur totodată că am acționat la timp și nu am îmbolnăvit pe nimeni. Aveți grijă de voi și de ai voștri!”, spunea Theo Rose acum o săptămână.