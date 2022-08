Prima reacție a lui Laszlo Balint după ce a fost demis de la U Craiova: „Sfârșitul e efortul care nu moare!”

FANATIK pe banca tehnică a oltenilor în locul lui Laszlo Balint.

Prima reacție a lui Laszlo Balint după ce a fost demis de la U Craiova

Laszlo Balint a oferit prima reacție după ce a , postând un mesaj motivațional pe contul personal de Instagram.

„Dacă eșuezi, să nu renunți niciodată, pentru că ’eșec’ înseamnă ’primul pas în învățare’. Sfârșitul nu e sfârșit. De fapt, ’sfârșit’ înseamnă ’efortul nu moare niciodată’.

Dacă primești un ’nu’ ca răspuns, amintește-ți că ’nu’ înseamnă ’următoarea oportunitate’”, a fost mesajul postat de Laszlo Balint pe Instagram.

Mirel Rădoi vrea să își relanseze cariera la Universitatea Craiova

Mirel Rădoi a fost prezentat și a vorbit despre ce dorește să facă, printre altele își dorește să își facă o carte de vizită, pentru a fi un nou început pentru el:

„E un eveniment fericit pentru mine. Trebuie să rezolvăm problemele care sunt și altfel nu aș fi fost aici în fața voastră.

Va trebui să continuăm lucrurile pozitive și să schimbăm ce nu a funcționat. Nu o să vă arunc cuvinte mărețe. Trebuie să luăm fiecare partidă în parte, iar cel mai important meci e cel de joi”.

„E un vis îndeplinit. Am zis că într-o zi voi antrena la Craiova. Mi-a dorit, când am început să antrenez, că vreau să merg la un club la care am fost și la un club la care am visat să ajung.

Încerc să îmi fac de aici cartea de vizită ca să fie un început pentru toată lumea. Va trebui să fim concentrați. Personal nu mai aveam răbdare să stau acasă și trebuia să vin undeva. Sunt nerăbdător să încep munca”, a mai spus Mirel Rădoi în cadrul unei conferințe de presă.