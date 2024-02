Prima reacție a lui Robert Bădescu după debutul cu gol la Rapid: „Este cum am visat. Am dormit la prânz”. Când a aflat că va fi titular cu UTA

Rapid în etapa a 28-a din SuperLiga. Robert Bădescu, înlocuitorul lui Andrei Borza și pariul lui Dan Șucu, . Fundașul în vârstă de doar 18 ani a aflat cu o zi în urmă că va fi titular.

Prima reacție a lui Robert Bădescu după debutul cu gol la Rapid: „Este cum am visat”

Robert Bădescu a fost titularizat de Cristiano Bergodi în partea stângă a defensivei. Fundaș central de meserie, Bădescu l-a înlocuit cu succes pe Andrei Borza, exclus din lot. Tânărul fundaș transferat de Rapid de la Farul, dar și Alexandru Albu .

Lăudat de Dan Șucu în pauza de iarnă, Robert Bădescu a reușit să marcheze cu UTA Arad chiar la primul meci în tricoul echipei mari a Rapidului. „Este cum am visat, dar nu mi-am imaginat niciodată.

La corner, eu trebuia să-i fac blocaj lui Djokovic și el să vină, dar am zis să schimbăm. El mi-a zis să facem schimb și el a dat cu capul, iar eu am marcat”, a spus Robert Bădescu, la flash-interviu.

Când a aflat că va fi titular cu UTA

Robert Bădescu a aflat că va fi titular contra celor de la UTA Arad după antrenamentul de marți. Internaționalul român de tineret a recunoscut că a avut emoții, însă treptat acestea s-au risipit.

„Ieri, după antrenament, am aflat că voi fi titular și am avut emoții. Emoțiile mi-au trecut după încălzire. Nu am avut probleme să dorm, am dormit și la prânz.

Eu sunt fericit că am câștigat. Noi trebuie să luăm fiecare meci în parte și să vedem la începutul play-off-ului la ce distanță suntem de FCSB. Nu vreau să mă gândesc la asta (n.r. titular).

De câte ori se apelează la mine vreau să-mi fac treaba și să câștigăm. Am vorbit cu majoritatea din staff și jucători. Mi-au spus să fiu încrezător, să nu am emoții. Primele pase să le joc mereu aproape ca să câștig încredere în mine”, a fost discursul lui Robert Bădescu.

Albion Rrahmani vrea titlul după Rapid – UTA Arad 4-1

Albion Rrahmani a marcat o „dublă” în poarta echipei lui Mircea Rednic. Atacantul kosovar a ajuns la 11 reușite în actuala stagiune și i-a egalat în topul golgheterilor din SuperLiga pe Dan Nistor (U Cluj) și Alexandru Pop (Oțelul).

”Sper să marchez mai multe goluri. Vreau să câștigăm titlul. Vom vedea dacă voi marca 20 sau nu. După 2-0, ne-am relaxat. Apoi, ei au făcut greșeli, iar noi am marcat. E important să lupți până la final.

După 3-1, adversarul a căzut. Suporterii ne ajută foarte mult, sunt al 12-lea jucător. Am jucat pentru ei. Bădescu? Am râs toată ziua cu el. Trebuie să muncească tot mai mult și va veni și momentul lui”, a declarat Albion Rrahmani, la finalul meciului.