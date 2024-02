Prima ședință CSAT din 2024. Se va discuta despre programul de înzestrare a Armatei și securitatea Mării Negre

Mai exact, în ședința CSAT va fi analizată situația de securitate de la Marea Neagră și se va discuta, de asemenea, despre programul de înzestrare a Armatei. De alfel, Administrația Prezidențială a emis un comunicat de presă și a prezentat care este agenda Ședinței Consiliului pentru ședința de miercuri, 21 februarie 2024.

Prima ședință CSAT din 2024: ce subiecte vor fi atinse?

Așadar, prima dată se va discuta despre ”evoluţii privind situaţia de securitate în regiunea Mării Negre în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei şi implicaţii pentru România”. Ulterior, în ședință va fi atins subiectul ”progreselor înregistrate în domeniul planificării apărării, în special privind derularea programelor de înzestrare şi demersurile de creştere a gradului de încadrare, precum şi retenţia personalului”.

și este de așteptat ca țara noastră să cheltuie multe miliarde de euro pe armament livrat, cel mai probabil, de țările partenere NATO. Ulterior, în ședința CSAT se va prezenta un raport privind activitatea desfășurată de către Consiliul Operativ de Securitate Cibernetică în 2023, urmat de un raport al Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind activitatea din 2023.

”vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale”. Ultima oară când CSAT s-a reunit a fost pe 12 octombrie 2023, moment în care s-a discutat despre consumul de droguri în rândul elevilor, dar și despre războiul din Ucraina.

România vrea să cumpere 32 de avioane F-35 de la americani

În contextul războiului din Ucraina și în timp ce tot mai mulți lideri ai țărilor membre NATO anunță că Europa trebuie să se pregătească de un eventual război cu Rusia, MApN a solicitat încă din 2023 ca țara noastră să aprobe 6,5 miliarde euro pentru achiziția a 32 de avioane de luptă F-35.

”În acest context, solicităm aprobarea prealabilă a Parlamentului pentru iniţierea procedurii de atribuire a acordurilor aferente achiziției a 32 de avioane F-35, în cadrul programului de înzestrare Avion multirol de generația a V-a, F-35, prin programul de asistenţă de securitate Foreign Military Sales (FMS)”, transmitea MApN.

Donald Trump, fostul președinte al SUA și favorit în sondaje pentru a câștiga un nou mandat în 2024, amenința aliații din NATO că SUA nu va interveni dacă aceștia vor fi atacați de Rusia și nu și-au plătit ”datoriile”. Mai exact, Donald Trump a făcut referire la alocarea a 2% din PIB pentru apărare, în contextul în care multe țări NATO ignoră acest angajament.

”NATO era praf când mi-am făcut eu apariția. Am zis: Toată lumea trebuie să plătească. Ei au spus: Bine, dar dacă nu vom plăti, vei continua să ne aperi? Am zis: Sub nicio formă. Nu le-a venit să creadă răspunsul”, a declarat Donald Trump în urmă cu mai multe săptămâni.

Mai mult, a avut un mesaj pentru cei care nu își plătesc ”datorii”. ”Nu o să vă protejez. De fapt, i-aș încuraja (n.r. pe ruși) să facă ce dracului vor. Trebuie să plătiți. Trebuie să vă plătiți facturile”, s-a lăudat Donald Trump.