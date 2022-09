Prima zi de școală pentru copiii vedetelor. Apariții spectaculoase și mesaje emoționante: „Mami te iubește mai mult decât poți duce”

Prima zi de școală este una emoționantă pentru părinții și copiii de pretutindeni. Fie că intră pentru prima dată în sala de clasă pentru a face cunoștință cu colegii și viitorii profesori sau că revin la vechiul program, momentul este unul emoționant.

Prima zi de școală în showbiz. Ce mesaje au transmis vedetele la început de an?

Toți părinții sunt emoționați în prima zi de școală, iar vedetele nu fac deloc o excepție. Copiii celebrităților au pășit cu entuziasm în noul an școlar, iar părinții nu au ratat ocazia să arate lumii întregi cât de mândri sunt, au imortalizat momentul și au publicat imaginile în mediul online.

Claudia Pătrășcanu, gata de începutul școlii: „Chiar și eu sunt pregătită pentru trezitul la ora 6:00”

Claudia Pătrășcanu are doi băieți, ambii pregătiți de școală. Nicolas și Gabriel, sunt entuziasmați de ceea ce urmează și abia așteaptă să se revadă cu colegii.

În plus, cântăreața a mărturisit că, la rândul său, este gata să se trezească și să-i însoțească pe cei mici în cadrul activităților la care sunt înscriși.

„Băieții așteaptă cu nerăbdare să înceapă școala și grădinița. Mă bucura dorința și conștiinciozitatea lor, chiar fiind atât de mici și sper sa o țină așa pe tot parcursul studiilor. Uniformele și rechizitele sunt pregătite pentru începerea anului școlar, ghiozdănelul, paharele pentru apă și chiar echipamentele pentru tenis și fotbal.

Chiar și eu sunt pregătită pentru trezitul la ora 6:00. Bineînțeles înaintea lor, pregătită pentru drumul spre școală și toate activitățile extrașcolare.

Gata cu vacanța….. Intram în acțiune! Succes tuturor copiilor, dar și răbdare mămicilor”, a declarat Claudia Pătrășcanu pentru FANATIK.

Anna Lesko a mers alături de Adam la școală

Anna Lesko a mers alături de Adam în prima zi de școală. Frumoasa cântăreața a purtat o rochie albă, la care a asortat o pereche de pantofi stiletto, crem și o pereche de ochelari de soare. Aceasta l-a ținut de mână pe fiul său și a transmis public faptul că este o mamă mândră.

„Prima zi de școală. Adam, sunt mândră de tine! Succes tuturor copiilor”, a scris Anna Lesko

Anca Serea retrăiește alături de copii prima zi de școală: „De fiecare dată am sufletul la fel de încărcat”

Anca Serea este mama a patru copii, astfel că, după cum chiar a dezvăluit, fiorii primei zile de școală nu îi sunt deloc necunoscuți. Îmbrăcată lejer, dar elegant, cu o pereche de pantaloni negri și o cămașă albastră, cu buline și guler alb, vedeta a trăit alături de micuții săi emoțiile unui nou început.

„Indiferent de vârstă, prima zi de scoală este încărcată de emoții: de bucuria revederii colegilor si prietenilor dar și a cadrelor didactice, de nerăbdarea de a învață lucruri noi, de nostalgia etapelor lăsate în urmă, de neliniștea specifică unui început.

Chiar dacă am trecut deja prin prima zi de scoală de foarte multe ori alături de copii, de fiecare dată am sufletul la fel de încărcat de emoții. De fiecare dată mă simt din nou școlar, alături de ei. Să avem cu toții un an școlar cât mai ușor, plin de bucurii si realizări frumoase!”, a scris Anca Serea în mediul online.

Sânziana Buruiană și soțul său și-au dus fiicele la școală

Sânziana Buruiană și Nicolae Zuluf și-au dus fetița cea mare la școală. Întreaga familie s-a fotografiat în fața instituției, iar fosta asistentă de televiziune a dezvăluit că a avut mari emoții.

Îmbrăcată cu o rochie neagră, la care a adăugat niște cizme bej, Sânzi o ține în brațe pe fiica sa cea mică, în timp ce aceasta este, mai degrabă, atentă la ceea ce se întâmplă în jur. Alături de ele, în partea stângă, erau soțul vedetei și Iza.

Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav, a început școala

Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au întors, la rândul lor, în sala de clasă. și ambii au publicat imagini cu momentul în mediul online.

Fostul prezentator de la meteo s-a asortat cu fetița sa. Amândoi au purtat pantaloni negri și geci de piele, nuanță pentru care, de altfel, a optat și Bianca Drăgușanu.

„Eu astăzi am mari emoții, de nu-mi găsesc cuvintele. Sofia merge la școală, de azi este școlar. Ești fericită? Da? Ce sunt alea, mama, emoții? Ești copil fericit? Dar eu sunt, nu mai!”, a spus Bianca Drăgușanu pe InstaStory.

Fiica actorului Denis Ștefan, pe băncile școlii

Cristina, soția actorului Denis Ștefan, a publicat în social media o fotografie din curtea școlii, în care apar alături de fiica lor cea mare. Aceasta a mărturisit că, anual, emoțiile sunt mai mari pentru părinți decât pentru cea mică.

„Emoții an de an… pentru noi părinții mai mult. Succes, Delia! Succes tuturor copilașilor în noul an școlar!”, a scris Cristina Ștefan pe Instagram.

Andreea Bănică, fericită că micuții săi nu au mai plâns în prima zi de școală

Andreea Bănică și soțul său și-au însoțit fiul, pe Noah, la grădiniță, în timp ce Sofia, fiica adolescentă a vedetei, s-a dus de una singură la școală. Solista a dezvăluit că acesta este primul an în care niciunul dintre copiii săi nu plânge atunci când vacanța a luat sfârșit.

„Succes tuturor copiilor în noul an școlar! Anul acesta nu am mai avut emoții si nici un copil cu lacrimi curgând șiroaie care sa mă tragă de fustă insistent să îl iau acasă.

A fost așa o atmosferă frumoasă și liniștită, iar de anul acesta și grupa mare are uniformă”, a dezvăluit Andreea Bănică.

Băiatul Addei a început școala. Care este cea mai mare temere a artistei?

Alex, fiul Addei și al lui Cătălin Rizea, a ajuns la vârsta la care să înceapă școala. Pe contul său de Instagram, artista a publicat mai multe imagini pentru a marca momentul, dezvăluind și cea mai mare frică a sa. Vedeta se teme de clipa în care băiețelul va avea nevoie de ajutor la matematică.

„Am realizat amândoi că trebuie sa facem meditații la matematica, ca să-i putem explica copilului cum sta treaba! Suntem și noi in clasa 0! Yeeey!”, a mărturisit Adda.

Majda: „Au trecut anii și mereu mă minunez de cât de mare a crescut fata mea”

Jacqueline, fiica Majdei Aboulumosha, a început clasa a treia. Fosta prezentatoare de la Vorbește lumea a recunoscut că nu-și dă seama de cât repede trece timpul și că mereu se minunează de felul în care fetița ei s-a dezvoltat.

„Clasa 3 ! Au trecut anii și mereu mă minunez cât de mare s-a făcut ea…fata mea. Să aveți un nou an școlar plin de bine! Plin de încurajări și de îmbrățișări. Să nu uitați să fiți proprii voștri eroi și să fiți buni cu colegii voștri.

Jacqueline, mami, tu să nu uiți niciodată, că mami te iubește mai mult decât poți duce”, a transmis Adda.

Mirela Vaida: „De azi avem doi școlari și un preșcolar!”

Pentru Mirela Vaida a început o nouă etapă. Toți cei trei copii ai prezentatoarei Acces Direct au început fie școala, fie grădinița, dar, înainte de asta, familia a mers la biserică.

„De azi avem doi școlari și un preșcolar! A intrat și Vladimir în clasa pregătitoare, cu mari emoții, cu noi colegi, cu o clasă frumos aranjată și cu doamna învățătoare extrem de zâmbitoare!

Pentru că fiecare nou început trebuie să se facă cu Doamne ajuta, la prima oră a dimineții copiii au vrut sa meargă la biserică! Și așa am făcut!

Doamne ajută tuturor copiilor în noul an școlar, cu sănătate, continuitate, succes si împliniri! Să avem un an bun alături de ei!”, a povestit Mirela Vaida.

Fiicele lui Pepe, noi etape la școală

Rosa și Maria, fiicele lui Pepe și a Ralucăi Pastramă, au început clasa întâi, respectiv clasa a patra, iar mama lor le-a urat public succes.

„Măriuța mea, ești deja clasa a IV-a și Rosita mea mică…te-ai făcut și tu mare, clasa I. Să aveți succes în noul an! Vă iubește mami!”, a scris fosta soție a lui Pepe în social media.

