Primarul Nicușor Dan a anunțat când va fi deschis circulației Pasajul Doamna Ghica. ”În doua săptămâni începe betonarea”

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a făcut un nou anunț privind lucrările care au loc la Pasajul Doamna Ghica. Edilul a precizat și termenul până la care se speră că va fi deschisă circulația în zonă.

Nicușor Dan anunță începerea lucrărilor de betonare la Pasajul Doamna Ghica. Când va fi deschis circulației

Într-o postare pa pagina sa de , Nicuşor Dan a anunţat că au început lucrările de armare la Pasajul Doamna Ghica. Acesta mai precizează că în două săptămâni va începe betonarea. Edilul general dă asigurări, în același mesaj, că pasajul va fi deschis, din toamnă, circulaţiei.

”Lucrări de armare la Pasajul Ghica. În aproximativ două săptămâni începe betonarea. Proiectul este în grafic, iar în toamnă Pasajul va fi deschis circulaţiei”, a scris Nicuşor Dan, marţi, pe contul său de socializare.

i-a atașat și mai multe imagini de pe șantierul de lucru. Se pot observa echipamente de construcție și mai multe utilaje, gata să demareze activitatea.

În martie a fost finalizată montarea tăblierului metalic la Pasajul Doamna Ghica. Pe 1 aprilie a fost deschisă circulaţia pentru tramvaie

Încă de pe 29 martie, autorităţile din Bucureşti au anunţat că a fost . Apoi, pe 1 aprilie a fost deschisă în zonă circulaţia pentru tramvaie.

”Suntem în termen. S-a finalizat montarea tablierului metalic. Conform graficului, la începutul acestei toamne o să se circule pe pod. Începând de sâmbătă se reia circulația tramvaiului.

Lucrările de investiții se fac cu bani, bani plătiți la timp, nu se fac cu plânsete, nici cu lozinci. Am preluat o gaură în mijlocul orașului și conturile blocate. Mai întâi am rezolvat problema financiară, iar după ce am avut bani lucrurile merg greu, dar de la sine”, a declarat primarul general în cadrul vizitei la șantier, pe 29 martie.

De notat că Primăria Sectorului 2 contribuie cu o parte din fonduri la construirea pasajului. ”Este important să înțelegem că a fost o lucrare dificilă și s-au făcut eforturi. Așa cum a spus domnul primar general, finanțarea a fost importantă. Mă bucur că am putut colabora și am găsit finanțare.

Mai sunt câteva etape care mai trebuie parcurse pentru a se circula pe pasaj. Se montează predalele în acest moment. După montarea predalelor se va face o suprabetonare, iar după aceea se pune asfaltul și elementele de iluminat. Eu sunt mai optimis, sper ca spre sfârșitul verii să se circiule pe pasaj”, a declarat primarul sectorului 2, Radu Mihaiu, în primăvară.