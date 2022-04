Primele declarații ale femeii sfâșiate de câini, pe Lacul Morii: ”Sper să le dea de mâncare, să nu mai mănânce oameni”

O femeie a fost sfâșiată, pe 21 aprilie 2022, în zona Lacului Morii din București, de o haită de câini. La o săptămână de la tragicul eveniment, FANATIK a stat de vorbă cu victima agresiunii câinilor, femeia povestindu-se cum decurge recuperarea și care crede ea că ar fi soluția pentru ca asemenea evenimente să nu se mai producă.

Femeia sfâșiată de câini pe Lacul Morii: ”Cunoșteam câinii, dar erau două haite”

În exclusivitate pentru FANATIK, o zonă cu care ea era obișnuită și unde alerga regulat.

ADVERTISEMENT

”Eu alerg des pe acolo, locuiesc în zonă din 2018. Ca inginer de mediu am ceva experiență și am analizat ce se petrece acolo. Dar nu am estimat bine în acel moment. Un cățel prinsese o cârtiță în altă parte, fugea de haită și eu voiam să ocolesc pe unde mergea chiar acel cățel. Nu voiam să mă bag chiar pe lângă el, să creadă că îi fur cârtița, și am luat-o printre câini.

Eu cunoșteam câinii, dar erau două haite. Pe una o puteam struni, pe cealaltă, la fel, dar erau amândouă și nu am putut. Mă bucur că au fost acei oameni, acel biciclist, să mă salveze. Avusesem și o premoniție că se va întâmpla ceva rău. Există un Dumnezeu, am avut puțin noroc, au existat și cazuri fatale”, ne-a spus, în exclusivitate, femeia.

ADVERTISEMENT

Ajunsă la Spitalul Universitar din Capitală, femeia a fost preluată imediat de medicii de la Urgențe, iar apoi operată. ”Mă simt bine acum. Momentan sunt în recuperare, mai am de făcut o operație”, ne-a mai explicat ea, internată în continuare pentru tratament.

Femeia, apel la autorități: ”Eu cred că există soluții”

Deși a trecut prin momente cumplite, momente care ar fi putut duce chiar și la decesul ei, femeia sfâșiată de câini în zona Lacului Morii este convinsă că nu animalele sunt vinovate pentru ceea ce s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT

”Știu că s-au sesizat autoritățile. Sper că se vor lua măsurile administrative potrivite, că se vor implica cele două primării care se ocupă de amenajarea zonei Lacului Morii și în amonte, pe Dâmbovița, către Stadionul Chiajna. Sper să își dea mână cu mână și, împreună cu ceilalți, să pună lucrurile la punct.

Cred că ar trebui să se facă un grup de lucru între primăriile de acolo (Primăria Sectorului 6 și Primăria Chiajna, n. red.), cu Poliția, să rezolve situația. Eu cred că există soluții. Acei câini pot fi castrați. Sunt multe familii în străinătate care au nevoie de căței și i-ar adopta. Din ceea ce știu nu i-au adunat încă pe toți, au ridicat doar vreo 10 din cei 15-20 care m-au atacat”, a mai spus, pentru FANATIK, femeia care, acum săptămână, a căzut victimă haitelor de câini sălbăticiți din zonă.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, ne-a mai precizat femeia, este convinsă că există și o parte bună a celor întâmplate. ”E bine că am fost eu și nu au fost alții, niște copii… Eu sper să le dea de mâncare, să nu mai mănânce oameni, iar zona aceea a ”, ne-a mai precizat femeia.

ADVERTISEMENT

Femeia a ajuns la spital și a fost operată de urgență

După ce a fost salvată de un biciclist din colții câinilor maidanezi din zona Lacului Morii, femeia a ajuns la Spitalul Universitar din Capitală. Acolo, după ce a fost ajutată de un psiholog să comunice cu cadrele medicale, a fost operată de o echipă de medici. Femeia avea multiple plăgi la nivelul scalpului și în zona brațului drept, dar a ajuns la spital conștientă, chiar dacă a pierdut mult sânge.

Conform informațiilor difuzate până acum, autoritățile au deschis o anchetă în acest caz pentru a fi văzut cine va fi tras la răspundere. Până atunci însă, Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor a făcut un apel la bucureșteni pentru a steriliza câinii.

“Facem apel la cetăţeni sa înţeleagă importanţa sterilizării câinilor, mai ales că PMB prin ASPA are în derulare un program de sterilizări gratuite”, au spus reprezentanţii ASPA.