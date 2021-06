Primele declarații ale fiului și ale soției lui Florin Condurățeanu. Care a fost ultima dorință a jurnalistului

Florin Condurățeanu a murit în brațele fiului său. Răzvan, a vorbit cu lacrimi în ochi despre ultimele clipe din viața tatălui său. Fiul celebrului jurnalist a spus că a făcut tot ce a putut pentru a-l salva. Soția lui Florin Condurățeanu este răpusă de durere și spune că nu își dă seama cum va trăi fără el.

Florin Condurățeanu a murit luni, pe 28 iunie, după ce a suferit un stop cardio-respirator.

Primele declarații ale fiului și ale soției lui Florin Condurățeanu

Cunoscutului jurnalist i s-a făcut rău la birou și și-a sunat fiul pentru a-l aduce acasă. Pe drum, a spus că se simte mai bine, dar i s-a făcut din nou rău înainte de a intra în casă.

Răzvan Condurățeanu a chemat salvarea, dar medicii nu au putut să-l mai salveze. Fiul lui Florin Condurățeanu a vorbit cu greu despre ultimele momente din viața părintelui său.

“E adevărat, s-a stins în brațele mele. E foarte greu. L-am iubit foarte mult, m-a iubit foarte mult. Am avut o relație incredibilă, nu am fost doar tată-fiu, am fost prieteni.

Nu pot să nu plâng când vorbesc despre el. Ieri a fost cea mai urâtă zi. Ieri m-a sunat și mi-a spus să îl iau de la birou că nu se simțea bine. (…)

L-am ținut în brațe, am făcut tot ce am putut să-l țin în viață, am sunat la salvare. Când a venit salvarea, el și-a dat ultima suflare”, a declarat cu lacrimi în ochi, Răzvan Condurățeanu, pentru România TV.

Fiul jurnalistului a vorbit și despre ultima

“Ultima dorință a fost: Vreau să mor la ziar și să mor în picioare”, a dezvăluit Răzvan.

Soția lui Florin Condurățeanu nu-și revine din șoc

Cea care i-a fost aproape atâția ani spune că nu știe cum își va putea reveni. Aceasta a declarat că îi e aproape imposibil să mai intre în casă fără să-i audă vocea soțului său.

“Suferința noastră este imensă. Nu se poate descrie în cuvinte. Nu știu cum o să pășesc de mâine seară în casă, fără să-i adu vocea, fără să-mi deschidă, să mă întrebe: Ce faci? Cum te simți? Mai poți?”, a spus soția lui Florin Condurățeanu, pentru