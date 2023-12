Primele declarații ale vedetei Dianna Rotaru după ce a născut! Foto exclusiv cu fetița

Cunoscută publicului pentru aparițiile ei în show-urile Kanal D sau Antena 1, Dianna Rotaru a devenit, la 40 de ani, mama unei fetițe. Fericită nevoie mare, cântăreața a dezvăluit, pentru FANATIK, detaliile nașterii.

Dianna Rotaru a născut o fetiță

. Vedeta, ajunsă la 40 de ani, își dorea de mult timp să devină mamă, iar acum și-a văzut visul cu ochii. A născut o fetiță perfect sănătoasă, după ce a trăit ziua de 3 decembrie cu emoții mai mari ca oricând.

a ales să nască în Chișinău, orașul din care provine. Alături de ea i-a fost soțul, și el în culmea fericirii. De altfel, pentru FANATIK, tatăl fetiței este mai mult decât încântat că a devenit părinte și a ornat camera maternității cu zeci de baloane și flori.

Dianna Rotaru, prima sarcină, la 40 de ani

– Cum a fost nașterea?

Nașterea a avut loc la un Centru Medical Privat din Chișinău. Am avut mari emoții pentru această zi, mai ales că sunt la prima sarcină la 40 de ani. La 8.00 dimineața eram deja la maternitate, pregătiți cu gentuțele pentru fetiță și mămică, pentru marele eveniment!

– Ce sentimente te-au încercat în acele momente?

Au fost emoții de fericire și entuziasm, când mergeam spre maternitate. Am cântat live pe pagina mea de instagram ca să aduc vestea urmăritorilor mei. Am fost la prima operație in viața mea, in care am avut nevoie de curaj, încredere și siguranță alături de iubitul meu și a medicilor profesioniști. Când am văzut fetița nu mă opream din plâns, o senzație de renaștere a mea odată cu ea.

– Până la urmă a fost naștere naturală sau cezariană?

A fost naștere prin cezariană, la recomandarea medicului obstetrician-ginecolog Elena Parpauț, care a monitorizat toată sarcina și m-a ajutat să nasc fetița.

– Câte kilograme are și câți centimetri?

S-a născut la 38 de săptămâni, 50 cm, 3 kg.

– Care este numele ales până la urmă?

O să-l aflați când o sa-l anunțăm împreună cu tati.

Cântăreața Dianna Rotaru , despre soțul ei: ”A zis că suntem prințesele lui”

– Tăticul a asistat la naștere?

La nașterea prin cezariana este strict interzisă prezența, în schimb a venit să ne vadă imediat după operație. Era atât de emoționat, a zis că suntem prințesele lui. A decorat camera maternității cu baloane și cadouri de la familie și prieteni.

– Ce a spus când și-a luat micuța în brațe?

Că ne iubește mult! Și-a dorit mult o fetiță, acum este cel mai fericit tătic.

– Cum se simte mămica Dianna Rotaru?

Mă simt împlinită! Îmi doream de mult să trăiesc sentimentul de mamă și să port cu demnitate acest nume.