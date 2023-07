Primele imagini de la Vocea României 2023! Theo Rose a aflat numele real al lui Horia Brenciu

Au apărut primele imagini de la Vocea României, postate de Theo Rose pe pagina personală de Instagram. Cântăreața face echipă în noul sezon, care va debuta în toamna lui 2023, împreună cu Horia Brenciu.

Imagini din culisele Vocea României. Theo Rose a aflat numele real al lui Horia Brenciu

Artista concursului muzical de la PRO TV, cel în care se alege cea mai bună voce a României. a vrut să facă prezența și l-a întrebat pe colegul ei de scaun care este numele său complet.

Cântăreața a avut parte de o mare surpriză când a aflat că nu îl cheamă doar Horia Brenciu. Cei doi au și glumit pe seama asta. Ce alt prenume mai are, așadar, de la Vocea României?

Puțini știu că pe renumitul muzician îl mai cheamă și Augustus. Theo Rose a aflat asta abia în culisele Vocea României, fiind destul de mirată. Cei doi au avut un dialog spumos pe seama numelui juratului show-ului de la PRO TV.

„Horia… Mai ai și alt nume de sfânt?”, l-a interogat Theo Rose pe Brenciu în culisele Vocea României.

Horia Brenciu: „Eu sunt Augustus”

Bărbatul i-a spus că îl mai cheamă și Augustus, vorbind și despre importanța numelui în istorie. „Augustus. E numele unui împărat roman. Cel care a făcut trecerea de la perioada dinainte de Hristos la cea după Hristos. Augustus l-a exilat pe Ovidiu”, a explicat cu mândrie Horia Brenciu.

„Vezi că nu te vor recunoaște de acolo de sus. Când îi dai lista lui Dumnezeu, ce zici? Că ești Augustus?”, a continuat nedumerită Theo Rose. „Da, eu sunt Augustus”, a răspuns la fel de ferm Horia Augustus Brenciu.

Într-un alt filmuleț pe care Theo Rose l-a urcat din culisele Vocea României, vedeta coboară de pe niște scări, iar cei doi reinterpretează melodia Barbie, Brenciu jucând rolul de Ken. Theo îl corectează pe Brenciu pentru că nu i se adresează cum trebuie, cântărețul nerespectând versurile piesei, însă se conformează imediat.

Denis Roabeș a părăsit juriul

Din noul sezon Vocea României nu va mai face parte Denis Roabeș de la The Motans. Artistul a rezistat un singur sezon, acum fiind înlocuit de Horia Brenciu, cel care a mai făcut parte din acest proiect tv până acum.

Ceilalți membri ai juriului rămân Smiley, Irina Rimes și Tudor Chirilă, așa cum PRO TV ne-a obișnuit deja.

Plecarea lui Denis Roabeș de la Vocea României a luat multă lume prin surprindere. Chiar artistul a ținut să explice motivul pentru care nu va mai fi prezent în noul sezon al competiției.

Denis de la The Motans, despre plecarea de la Vocea României

„De obicei îmi place să scriu texte lungi și care să cuprindă cât mai în detaliu diverse sentimente și trăiri ce se află în spatele anumitor decizii. Dar azi, cumva, simt nevoia să fiu mai direct și la obiect. Așadar, am câteva vești pentru voi. În toamnă, îmi doresc să lansez un album nou și să pornesc într-un turneu The Motans, unul special, primul din ultimii 3 ani.

Venim să ne vedem! După cum vă puteți imagina, e o muncă imensă care stă în spatele acestor provocări, una pe care am început-o deja de ceva vreme. Aceste lucruri au dus însă la o concluzie. Nu voi mai putea continua în rolul de antrenor la Vocea României. Vreau să mulțumesc pe această cale întregii echipe Vocea României, colegilor de scaun și oamenilor de acasă.

A fost o experiență foarte frumoasă, din care am învățat incredibil de multe și am avut norocul să-mi fac prieteni noi. Totodată, profit de ocazie pentru a-mi cere iertare față de orice viitor concurent care s-a înscris la emisiune dorind să ajungă în echipa The Motans. Dar să știți că inboxul meu e mereu deschis. Ne vedem în fața scenei”, a scris Denis despre retragerea din emisiune.