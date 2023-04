Primele imagini video cu atacatorul de la Nuba. A lovit cu cuțitul, după care a fugit, însă a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Se pare că atacatorul își urmărise victima, unul dintre patronii de la Nuba, timp de mai multe zile, până când a lovit.

Primele imagini video cu atacatorul de la Nuba

Atacatorul este căutat și acum de Poliție, după ce a reușit să fugă. Totul s-a petrecut în plină zi în zona Dorobanți din Capitală. În imaginile puse la dispoziție presei se vede cum atacatorul stă liniștit la o masă, după care se ridică brusc și fuge spre victima sa, patronul de la Nuba, conform

După ce îl înjunghie pe bărbat în spate, aparent în picior, atacatorul fuge de la locul faptei, însă are cuțitul în mână. Medicii ajunși la fața locului au transportat victima la spital și au constatat că viața nu i-a fost pusă în pericol, însă l-au transportat pe patronul de la Nuba la spital, pentru siguranța sa.

Așa cum FANATIK scria în urmă cu mai multe ore, cel înjunghiat e Jean Sasu, unul dintre patronii Nuba. Potrivit surselor din Poliție, atacatorul l-ar fi urmărit zile la rând pe Jean Sasu, însă e neclar care ar fi motivul. Jean Sasu (32 de ani) este alături de Alexandru Nanu (29 de ani) și Alin Negulescu (46 de ani) patron al conceptului Nuba, din 2015.

Poliția Capitalei a oferit mai multe detalii referitoare la acest incident. ”Astăzi, 20 aprilie 2023, în jurul orei 15.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 1 au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul ca, într-un local din Sectorul 1, a avut loc un conflict intre 2 persoane.

La fata locului s-au deplasat polițiști din cadrul secției care au identificat un bărbat ce prezenta leziuni, fiind preluat de un echipaj medical care l-a transportat la o unitate spitalicească în vederea acordării de îngrijiri medicale. În continuare sunt efectuate cercetări pentru identificarea și depistarea bărbatului bănuit de săvârșirea faptei, în vederea luării masurilor legale”, a transmis Poliția Capitalei.

Conform Observatornews.ro, Jean Sasu ar fi fost înjunghiat undeva în zona piciorului. Martorii spun că atacatorul a mai fost prezent în zonă și în zilele trecute, cel mai probabil pentru a-și pregăti atacul. Jean Sasu este considerat un om de afaceri de succes, mai ales că Nuba a devenit extrem de apreciat.

“Eu și Alex suntem foarte buni prieteni. , restaurante și ne-am gândit să ne deschidem ceva de genul acesta. Am încercat prin 2014, dar fiind tineri ne-am lovit de diverse probleme. Apoi a venit Alin cu acest proiect și am muncit la el cu mult entuziasm. Ne-am implicat total și am dezvoltat un concept care a atras rapid foarte mulți clienți, care nu numai că au revenit la noi, dar și-au adus și toți prietenii. Iar noi am fost și suntem mereu la Nuba să-i întâmpinăm”, povestea Jean Sasu făcând referire la primele momente ale afacerii sale.

, însă acum lucrurile au devenit foarte profitabile pentru patroni. “Nu am renunţat la idee, dar aşteptam momentul oportun. Am ales acest segment de business datorită pasiunii pentru viaţa de noapte a Bucureştiului. Fiind clienţi fideli ai localurilor de acest tip şi observând piaţa, ne-am dorit să aducem un plus acesteia. Astfel, prin specificul restaurantului şi petrecerile desfăşurate în incinta acestuia joia, vinerea şi sâmbăta, dorim să atragem cât mai mulţi clienţi din ţară, dar şi din afara graniţelor”, a adăugat Sasu.