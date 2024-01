Primele probleme pentru Adi Mutu la CFR Cluj: Neluțu Varga a tăiat drastic fondul de salarii!

CFR Cluj a început cum nu se poate mai rău 2024. Ardelenii au pierdut la Botoșani, scor 0-1, și l-au demis pe Andrea Mandorlini.

Cristi Balaj, anunț uluitor despre salariile lunare la CFR Cluj. „Fondul total e cu 2 în față”

Dacă sportiv scârțâie, fiind la 11 puncte în spatele liderului FCSB, CFR Cluj stă bine la capitolul financiar. Cristi Balaj a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce economii a făcut clubul din Gruia.

„Suntem undeva la 267.000 de euro net lunar. Vorbim de sume nete și aici nu e inclus staff-ul tehnic. Când am venit eu era 530 și ceva de mii. Nu puteam să redresăm clubul în alte condiții. Suntem cu salariile la zi și pentru că am avut sprijinul lui Neluțu.

Au scăzut și contractele lor, chiar dacă au prelungit (n.r. – Deac și Camora), au scăzut. Dar nu e doar meritul meu. Suntem o echipă. Răzvan Zamfir, Bogdan Mara, colegii de la juridic din C.A. A fost o muncă comună aici.

Nu a fost ușor pentru că a trebuit să se îndeplinească multe condiții ca să aducem jucători. În primul rând valoarea fotbalistică și în al doilea rând situația financiară”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, care se vede luni, marți, vineri, de la ora 10:30.

Ce contracte prelungesc ardelenii

Cristi Balaj a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI și că . Printre aceștia se află și Daniel Bîrligea, internaționalul român care are și șanse să fie în lotul pentru EURO 2024.

„Vom discuta cu unii jucători care au contractele foarte, foarte mici. Nu pot să dau detalii, nici nu am voie să vorbesc despre contractele jucătorilor care sunt confidențiale. Bîrligea este pe listă. Mandorlini nu are clauză de reziliere. Nu am spus calumea, nu neapărat că nu ar merita.

Există acel fair-play financiar care aduce anumite limite și când vorbim de mărirea contractelor. Bîrligea nu are clauză, facem pentru că merită. Există jucători cărora li se propus cu clauza, lui Manea spre exemplu. Încă nu este stabilită, vrem să îl sprijinim să își găsească un club în care condițiile financiare sunt mai avantajoase”, a mai spus Balaj.

