Primul interviu al lui Matteo Fedele de la revenirea la U Craiova: „Sunt gata să joc și să dau totul”. Video

Matteo Fedele a oferit primul interviu de la revenirea la Universitatea Craiova. Mijlocașul a anunțat că este gata să dea totul pentru echipă și spune că este gata să evolueze chiar de la următorul joc al Științei.

Jucătorul de 28 de ani a revenit la echipa din Bănie după experiența din Franța, însă în care nu a evoluat prea mult. Totuși, acesta nu va avea misiune ușoară de a se impune, deoarece se va lupta pentru un loc de titular cu jucători ca Dan Nistor, Alexandru Cicâldău sau Alexandru Mateiu.

Matteo Fedele a rămas în conștiința fanilor Universității Craiova prin golul marcat împotriva FCSB-ului, încheiat cu prima victorie a Craiovei fotbalistice după o pauză de 16 ani.

Matteo Fedele, primul interviu de la revenirea la Universitatea Craiova: „Sunt gata să joc și să dau totul”

Două mutări a făcut Universitatea Craiova pe piața transferurilor. Matteo Fedele s-a întors la echipă, iar Juan Camara a semnat și el până în vară, oltenii având opțiunea de prelungire până în vara lui 2024. De asemenea, Fedele are și el o înțelegere până în 2024.

Cum este echipa acum în comparație cu echipa pe care ai lăsat-o acum doi ani?

– Este o echipă diferită pentru că s-au schimbat foarte mulți jucători față de acum doi ani, dar este o echipă foarte bună și mă bucur că am ajuns aici.

Când ai plecat acum doi ani, ne-am așteptat ca tu să te întorci. Ce s-a întâmplat?

– Am avut mai multe probleme în familie și am vrut să fiu cât mai aproape de ea și am fost în Franța și a fost o experiență bună.

Acum sunt aici și mă bucur că sunt aici.

Ce te-a convins să te întorci?

– Craiova este o echipă importantă în România și poate în Europa, așa că sunt foarte fericit că sunt aici și voi da totul la fel ca întotdeauna.

Suporterii își amintesc de tine cu golurile de la mare distanță? Ți-ai păstrat această calitate?

– Este una dintre calitățile mele. În fiecare meci încerc astfel de lovituri, așa că este calitatea mea. Încerc de fiecare dată când pot. Dacă am posibilitatea, voi încerca și în acest an.

Cum ești din punct de vedere fizic și dacă este apt sută la sută pentru a fi în teren.

– Sunt gata pentru că am lucrat și săptămâna trecută și am făcut o treabă bună cu preparatorul fizic. Mă simt bine și pregătit să joc.

Fedele, despre șansele la titlu: „Trebuie să o luăm pas cu pas”. Ce mesaj are pentru fanii Universității Craiova

La mijloc există o competiție acerbă. Sunt mulți jucători care pot ocupa pozițiile. Acest lucru te sperie sau ești mai ambițios așa?

– Competiție între jucători există în toată echipa și este benefică. Sunt fericit că pot fi concurent cu acești jucători buni și voi da tot ce e mai bun pentru a juca.

Următorul meci este împotriva lui Hermannstadt. Cum vezi acest joc?

– Îl văd la fel ca fiecare altul, adică dificil. Chiar dacă întâlnim o formație din josul clasamentului, nu ne va aștepta un meci ușor. Fiecare partidă este dificilă, ne gândim să facem treabă bună, dar trebuie să o luăm pas cu pas.

Universitatea Craiova ar putea lua titlul în acest an? Sezonul trecut a pierdut finala cu CFR Cluj.

– Anul trecut a fost anul trecut. Trebuie să ne gândim la acest sezon, să luăm fiecare meci în parte, să-l câștigăm și să luăm totul pas cu pas.

Un mesaj pentru suporterii Universității Craiova?

– Acum vorbim în românește, nu? Sunt foarte fericit că sunt aici, sunt pregătit pentru ce va urma și voi da maximum pentru această echipă.