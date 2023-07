Primul lider al galeriei Rapidului îl distruge pe Șumudică: „Să ne mai lase cu rapidismul lui!”

, a luat atitudine după ce Marius Șumudică a declarat că „rapidistul din el a murit”. „Mache” i-a adus aminte antrenorului de un gest pe care l-a făcut la un meci împotriva „giuleștenilor”.

Primul lider al galeriei Rapidului îl pune la punct pe Marius Șumudică: „E rapidist când îi convine”

„Mache” a ținut să îi aducă aminte lui Șumudică de un episod întâmplat în perioda în care era jucător: „Îmi aduc aminte de un meci pe Giulești, între Rapid și Sportul Studențesc, de prin anii ‘ 90. El era la Sportul și ne-a dat gol. N-am vazut viața mea așa ceva, se bucura de ziceai că e nebun, făcea ca toate alea. Așa că se ne mai lase cu rapidismul lui. E rapidist când îi convine”.

a trimis „săgeți” și către „Bocciu” și „Corsicanu”: „Nu știu de ce liderii de acum îl vor, poate sunt alte interese. Dar ar fi o mare greșeală ca galeria să fie împotriva lui Bergodi, doar fiindcă conducerea nu l-a ales pe Șumudică. Bergodi chiar e un antrenor bun, echilibrat”.

Ioan Mihai e de părere că rapidiștii trebuie să meargă pe mâna conducerii: „Eu am mare încredere în acest om, Dan Șucu. Vrea să aducă altceva, o altă viziune, un alt tip de comportament în fotbalul românesc și la Rapid.

Mă bucur că a ales un antrenor străin. Oricum, pentru cum a vorbit despre Rapid în ultimii ani, aș fi preferat pe oricine, dar nu pe Șumudică!”, a mai spus îndrăgitul suporter, pentru .

Primul lider al galeriei Rapidului, mesaj acid și pentru Mutu: „A dovedit că nu are caracter”

Nici Adrian Mutu nu a scăpat de criticile lui „Mache”, omul care a spus mereu ceea ce gândește: „Mutu a dovedit că nu are caracter. Cum să pleci așa, cu o săptămână înainte de începerea campionatului?! Toți aleargă numai la bani mai mulți, nu le pasă de echipe.

Mie mi se sfâșie sufletul când văd că a intrat dihonia în rândul rapidiștilor. Noi trebuie doar să iubim Rapidul indiferent de interesele pe care le are fiecare”, a mai spus cu tristețe fanul ajuns la 78 de ani și care a fost sărbătorit la inaugurarea stadionului Giulești, când a izbucnit în lacrimi pe gazon.

Marius Șumudică e gata să se ducă la FCSB: „Rapidistul Șumudică a murit! Am refuzat de două ori o pălărie de bani de la Gigi Becali. Acum merg și pentru un fes”

Marius Șumudică nu poate trece peste refuzul Rapidului și e gata să antreneze orice echipa de top din SuperLiga: „Am făcut multe greșeli în viață. M-am atașat foarte mult de anumite cluburi, în speță de Rapid, și am declarat că sunt un rapidist convins. Mi-am închis multe uși. Eu am o familie, o responsabilitate, atâția fani și vreau să pun capăt acestui subiect.

Până acum, probabil eram Șumi-gol. În momentul de față, Șumudică spune ce simte. Din momentul ăsta, Șumudică nu mai este rapidistul Șumudică. O să vedeți. Rapidistul Șumudică a murit. O să vedeți ce decizii o să iau. Acum există antrenorul Șumudică, profesionistul, care a pus pe primul plan fotbalul înaintea familiei și a greșit. Voi lua în calcul orice ofertă din țară.

Dacă voi avea oferte de la una din primele patru echipe acolo mă voi duce. Voi fi fanul acelei echipe și voi fi alături de acea echipă prin profesionalismul meu. O să dau totul pentru acea echipă ca să iau campionatul. Țineți minte ce vă spun!

„Voi face tot ceea ce ține de mine pentru echipa pe care o voi antrena fie că este vorba de Craiova, FCSB sau Dinamo!”

Vă fac o promisiune în direct. Șumudică la orice echipă va merge, va fi campion. O să vedeți! Se pot întâmpla multe în fotbal. Voi face tot ceea ce ține de mine pentru echipa pe care o voi antrena fie că este vorba de Craiova, FCSB sau Dinamo. Eu voi lua în calcul pentru că iubesc foarte mult meseria. Îmi doresc să performez.

În momentul de față, am refuzat de două ori o pălărie de bani de la Gigi Becali. Dacă vreți sunați-l. De două ori am plecat din oraș și am refuzat o ‘pălărie’ de bani. În momentul ăsta, «pălăria» aia se poate transforma în ‘fes’, nu mai contează. Îmi doresc să fac performanță și lumea să fie mândră de mine. Eu îmi doresc să fac performanță și lumea să fie mândră de mine, inclusiv familia mea”, a mai spus „Șumi”, la .