Primul magazin din România unde nu scanezi produsele și nu plătești la casă. Unde se deschide

Apare primul din țară în care clienții nu scanează produsele și nici nu achită la casă. În ce oraș va fi lansat supermarketul care este complet automatizat și va fi, cu siguranță, de mare ajutor cumpărătorilor.

Retailerul francez Auchan este cel care deschide primul magazin de genul acesta pe piața din România. Lansarea are loc în luna aprilie, se va numi Auchan GO și se va deschide în București. Are o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați.

Tiberiu Dănețiu, Director de Marketing Auchan Retail România, a anunțat că acest concept dispune de peste 1.500 de SKU-uri din 20 de categorii. Concret, clienții își vor face cumpărăturile fără a mai scana produsele.

„Fără case de marcat, fără coșuri, fără numerar – singurul lucru de care ai nevoie e aplicația Auchan și un card bancar înrolat în aplicație”, a declarat Tiberiu Dănețiu pentru .

Cum se fac cumpărăturile în Auchan GO

Clienții care își fac cumpărăturile în Auchan GO nu vor mai fi nevoiți să treacă deloc pe la . Pentru a se bucura de toate aceste beneficii este nevoie de o aplicație specială, unde utilizatorii trebuie să-și asocieze un card bancar valid.

Magazinul funcționează cu un sistem avansat de camere și senzori și vede care sunt produsele pe care le iau oamenii de pe raft. Mai exact, fiecare dispozitiv va urmări mișcările clienților care sunt printre raioanele din magazin.

Ulterior, aceste mișcări sunt transformate în vectori pentru a identifica momentele când un produs este luat sau așezat. Datele sunt șterse automat după 30 de minute. Oamenii trebuie să scaneze un cod QR generat de aplicație la intrarea în magazin.

În felul acesta cumpărătorii români pot lua produsele dorite de pe rafturi. Plata se efectuează automat prin debitarea cardului atunci când clienții părăsesc magazinul și după ce trec cu produsele prin poarta de securitate.

Bonul fiscal este generat și disponibil în aplicație în momentul efectuării plății. Auchan GO are și câteva minusuri, unul dintre acestea fiind faptul că atunci când cineva vrea să renunțe la un produs trebuie să îl așeze exact de unde l-a luat.

Un alt dezavantaj este faptul că niciun client nu trebuie să ofere produse altor persoane din magazin. În prezent, aplicația este disponibilă în Google Play și App Store. Tot ce trebuie să facă clienții este să creeze un cont cu numărul de telefon și data de naștere.

În aceeași notă, cumpărătorii trebuie să știe că aplicația este dedicată exclusiv persoanelor care au peste 18 ani. Mai mult, utilizatorii trebuie să introducă și datele cardului bancar pentru a putea intra în magazin.