Primul conducător din fotbalul românesc care îi spune “nu” lui Gigi Becali: “Nu aș accepta ca antrenorul să îmi fie hărțuit de patron”. Video exclusiv

Gigi Becali a anunțat că se retrage din fotbal și renunță la FCSB după arbitrajul lui Horațiu Feșnic în derby-ul cu Rapid, scor 1-0 în etapa a 5-a a play-off-ului SuperLigii. În declarațiile sale, latifundiarul din Pipera cu care va deveni campion un sezon mai târziu.

„Te-ai vedea lucrând cu Gigi?”. Răspunsul dat de conducătorul clubului pe care Becali a spus că vrea să-l cumpere: „Nu”

Bogdan Bălănescu, directorul general al celor de la FC Voluntari, nu crede că poate lucra cu Gigi Becali în cadrul clubului ilfovean. Deși primarul anunțul patronului de la FCSB, Bogdan Bălănescu a mărturisit că nu este adeptul acțiunilor săvârșite de Gigi Becali la FCSB.

„(n.r. te-ai vedea lucrând cu Gigi Becali?) Nu cred. La fotbal nu e vorba de filosofii. Am ajuns la concluzia, după atâția ani de fotbal, că în momentul în care există la o echipă de fotbal mai mult de o persoană care să conducă echipa nu cred că lucrurile merg în direcția bună.

Sunt sincer. (n.r. nu ești adeptul?) Nu. Toți cei care mă cunosc și cu care lucrez la FC Voluntari, inclusiv staff-ul tehnic sau jucătorii știu foarte bine că nu aș accepta și nici n-am făcut-o niciodată. Îți dau o confidență ca să zic așa de la noi de la club.

Nu vreau să știu nici măcar lotul de 20 pe care Liviu Ciobotariu îl face pentru cantonamentul dinaintea oricărui joc. Primii 11 îi văd la teren când ies la încălzire. Nu aș accepta ca antrenorul să îmi fie hărțuit de Gigi Becali. Niciodată”, a declarat Bogdan Bălănescu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. .

Bogdan Bălănescu, sincer când a fost întrebat dacă ar putea lucra cu Gigi Becali: „Pentru mine n-au contat banii”

nu ar accepta să își treacă peste principii chiar dacă Gigi Becali i-ar asigura un salariu decent la FC Voluntari. Fostul secretar general de la Dinamo nu crede că primarul Florentin Pandele îi va ceva echipa lui Gigi Becali.

„Nu aș accepta așa ceva. Pentru mine n-au contat niciodată banii. Dovadă că atunci când am ales să merg la FC Voluntari. Ce mi s-a spus nu am comentat și nu am negociat niciodată. (n.r. Gigi Becali să cumpere Voluntari) Se poate întâmpla orice, dar nu cred asta este părerea mea.

Am mai vorbit la telefon cu Gigi Becali”, a mai spus Bogdan Bălănescu. Totodată, oficialul lui FC Voluntari a vorbit despre Florentin Pandele. Deși este extrem de pasionat de sport, primarul nu se implică în deciziile care le revin staff-ului tehnic.

„Ar accepta un ajutor, dar să dea echipa nu cred”

„(n.r. îi va da Florentin Pandele echipa lui Gigi Becali?) Eu nu cred. Ca să fac o glumă singura șansă să câștige Becali titlul este să vină la FC Voluntari. Văd că de opt ani de zile nu a câștigat și poate își dorește o nouă provocare. Eu cred că ar accepta un ajutor din partea dânsului, dar să dea echipa nu cred. Iubește tot ce înseamnă sportul la Voluntari nu doar echipa.

S-au făcut investiții nu doar la fotbal, ci la celelalte sporturi. Sala de jocuri din Voluntari, de volei, de baschet. Avem prime, dar primele care se acordă la echipă sunt din sponsori. (1.000 de euro de căciulă?) Da. În jur de 1.000 de euro, n-am avut mai mult. Pe acolo, mai mult nu. Mai mult de suma menționată sunt bonusurile de performanță”, a încheiat Bogdan Bălănescu.

