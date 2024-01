Primul star care pleacă sigur după anunțul lui Xavi. Lewandowski și alte nume grele, în pericol

după înfrângerea dramatică împotriva celor de la Villarreal, scor 3-5, în etapa cu numărul 22 din La Liga. Legenda Barcelonei va părăsi banca tehnică la finalul sezonului.

Sergi Roberto, prima victimă după anunțul lui Xavi

că Sergi Roberto, fotbalist crecut la academia Barcelonei, se va despărți de catalani. Jucătorul de 31 de ani avea promisiunea lui Xavi că i se va prelungi contractul scadent la vară. În condițiile în care Xavi și-a anunțat plecarea, Sergi Roberto nu mai are nicio șansă să continue pe Camp Nou.

Jurnaliștii spanioli dezvăluie că deși Sergi Roberto nu mai era considerat un jucător esențial pentru Barcelona, Xavi avea un motiv pentru care îl voia în continuare la echipă. Mijlocașul spaniol are o influență pozitivă asupra tinerilor din echipă, detaliu apreciat foarte mult de Xavi.

Și alte vedete în pericol să plece odată cu Xavi

La vară, Barcelona ar putea să se despartă și de alți fotbaliști importanți. Primul pe listă este chiar Robert Lewandowski, ajuns la 35 de ani și al cărui contract expiră în 2026. Starul polonez are o clauză conform căreia, dacă în sezonul 2024-2025 nu bifează cel puțin 55 la sută din meciurile echipei, clubul îl poate pune pe liber la finele acelei stagiuni.

Scopul este în principal unul economic. Barcelona are datorii foarte mari și în cazul în care Lewandowski nu se va mai ridica la nivelul așteptat, o eventuală despărțire ar aduce economii de 26 de milioane de euro pentru club.

Acest sezon este unul slab pentru Robert Lewandowski. Polonezul are doar 8 goluri marcate și viitorul său la Barcelona va depinde și de cât de mult este apreciat antrenorul care îl va înlocui pe Xavi la finalul sezonului.

Alți doi jucători importanți care se pot despărți de catalani la vară sunt Joao Cancelo și Joao Felix. Ambii au venit la Barcelona la cererea lui Xavi. În condițiile în care sunt împrumutați de la Manchester City, respectiv Atletico Madrid, viitorul antrenor ar putea să decidă că nu vrea extinderea împrumutului.

Plecarea lui Xavi este un șoc pentru club. Joan Laporta, președintele Barcelonei, îl vedea pe fostul mijlocaș ca pe un viitor Guardiola, un vizionar capabil să creeze o nouă echipă “extraterestră”. La vară, și să o ia de la capăt în misiunea de a crea o nouă Barcelona de top.

Xavi și-a anunțat plecarea după eșecul cu Villarreal

și sezonul viitor: “Am decis ca de la 30 iunie să nu mai fiu antrenorul Barcelonei. E cea mai bună decizie. Voi da ce am mai bun în aceste patru luni. Consider că putem avea un sezon bun și că lucrurile se vor schimba.

I-am explicat acum decizia președintelui. Am o relație foarte bună cu el și cu ceilalți din conducere. Încrederea lor în mine a fost una deplină. Decizia mea nu are legătură cu situația economică, ci consider că aceasta este cea mai bună decizie pentru club. Nu vreau să fiu o problemă”.