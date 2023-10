Primul terorist al României cere să fie eliberat, deși a primit 64 de ani de închisoare, cumulat. Omar Hayssam ar putea fi expulzat

La începutul lunii noiembrie, Judecătoria Moreni va lua în discuție cererea sirianului Omar Hayssam, condamnat în dosarul răpirii jurnaliștilor români din Irak, precum și în alte patru dosare penale. Dacă va avea câștig de cauză, Hayssam ar putea părăsi România.

Omar Hayssam cere să fie eliberat, după zece ani în închisoare

Omar Hayssam cere să fie eliberat din închisoare, la mai bine de zece ani de la momentul în care a fost repatriat pentru a-și ispăși pedeapsa. Sirianul are nu mai puțin de , pentru care a primit, în total, 64 de ani de închisoare. După contopirea pedepselor, a rezultat o condamnare de 24 de ani, pe care Hayssam vrea s-o reducă și mai mult.

Omar Hayssam este prima persoană care a fost judecată și condamnată pentru terorism, în ultimii 30 de ani, în România. Implicarea lui în dosarul i-a adus 20 de ani de închisoare, după ce procurorii au arătat că omul de afaceri se afla în legătură cu grupări teroriste din zona Golfului și din Orientul Apropiat.

În 2006, înainte de pronunțarea sentinței definitive, Hayssam a fost eliberat din arest pe baza unor documente medicale controversate, din care reieșea faptul că suferă de cancer în formă avansată. Câteva zile mai târziu, el a fugit din țară, stârnind un scandal fără precedent, în urma căruia și-au dat demisia: Radu Timofte (șeful SRI), Gheorghe Fulga (șeful SIE), Virgil Ardelean (șeful DGIPI) și Ile Botoș (procuror general al României).

Din 64 de ani de închisoare, Hayssam a rămas cu 24 de ani

Pentru fuga din țară, Hayssam s-a mai ales cu doi ani de închisoare. Celelalte condamnări sunt pentru infracțiuni economice, cu prejudicii de peste 20 de milioane de euro.

Pedepsele primite de Omar Hayssam:

Dosarul jurnaliștilor răpiți (20 de ani),

Dosarul „Manhattan” (23 de ani și 4 luni),

Dosarul „Volvo Truck” (16 ani),

Dosarul „Foresta Nehoiu” (3 ani)

Dosarul pentru fuga din țară (2 ani)

Între timp, Omar Hayssam a împlinit 60 de ani și are dreptul să ceară scurtarea pedepsei pe motiv de vârstă înaintată. În plus, el a a depus în instanță documente medicale care atestă faptul că are probleme de sănătate (suferă de Parkinson).

La acestea se mai adaugă zilele petrecute în arest preventiv, în perioada 2005 – 2006 și condițiile grele de detenție. Anul acesta, Hayssam a cerut judecătorului de supraveghere a privării de libertate să constate că a executat un număr de 1.531 de zile în condiții necorespunzătoare, ceea ce echivalează cu o reducere de 306 zile. În acest sens, el a solicitat recalcularea duratei de executare.

Omar Hayssam susține că starea de sănătate nu i-a permis să presteze muncă în penitenciar, el petrecându-și destul de mult timp la infirmeria închisorii. În schimb, el spune că a participat la diverse programe educaționale și își dorește să-și continue studiile, intenționând să se înscrie la o școală doctorală. Hayssam nu a avut abateri disciplinare, în perioada de detenție și a fost recompensat de mai multe ori. Sirianul nu e la prima cerere de liberare condiționată. Cea mai recentă, respinsă de judecători, a fost în urmă cu exact un an.

Lui Hayssam i s-a retras cetățenia română

Dacă va reuși să-i convingă pe judecători să-l lase în libertate, Omar Hayssam ar putea avea soarta celuilalt condamnat din dosarul jurnaliștilor răpiți în Irak, Mohammad Munaf. Acesta a fost eliberat anul trecut, după șapte ani petrecuți în penitenciar, și a fost expulzat chiar a doua zi.

În 2016, lui Omar Hayssam i s-a retras cetățenia română, la solicitarea Serviciului Român de Informații. Conform procedurii, sirianul a fost scos din penitenciar și audiat la Autoritatea Națională pentru Cetățenie. La ieșire, el le-a spus jurnaliștilor că ”va fi român în continuare” și că iubește această țară.