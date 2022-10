Prințul Harry a refuzat o ofertă de împăcare primită de la fratele său. Ce au discutat cei doi pe WhatsApp

În urmă cu două săptămâni, , Regina Elisabeta a II-a.

Prințul William, ofertă de împăcare pentru fratele, Harry. Decizia luată de soțul lui Meghan Markle

Relația dintre cei doi frați a continuat să fie una extrem de rece. Acest lucru s-a observat clar în comportamentul lor din timpul ceremoniilor din Regat.

În urmă cu trei ani, între cei doi s-ar fi putut deschide o importantă cale către o împăcare dorită de întreaga Familie Regală britanică.

Ruptura dintre cei doi a fost confirmată în 2019 în timpul unui interviu acordat de Harry în timp ce se afla într-un turneu regal în Africa. Cel mai mic dintre frați spunea la acea vreme că el și William erau deja ”pe căi diferite”.

Presa din Marea Britanie dezvăluie acum că, tot în acea perioadă, prințul William a făcut mari eforturi pentru a redeschide calea dialogului către o împăcare cu fratele său.

Astfel, scrie, citând un expert regal – Valentine Low, că prințul Harry a respins oferta prințului William de a discuta problemele și a găsi o soluție.

Această încercare a noului Prinț de Wales de a vorbi cu fratele a avut loc cu câteva luni înainte de ”Megxit”. În 2019, Harry a acordat un interviu în timpul unui turneu în Africa de Sud.

Atunci, Ducele de Sussex și Meghan i-au spus celebrului Tom Bradby de la ITV că ”se luptau” cu presiunile vieții ca membri ai Familiei Regale. Ei au mai dezvăluit că relația fraților trecea prin ”zile bune” și ”zile proaste”.

Prințul William l-a contactat pe fratele său pe WhatsApp

Deși se scria atunci că , Low dezvăluie acum că soțul lui Kate Middleton era dornic să discute. În acest sens, a vrut să organizeze o întâlnire secretă în zilele care au urmat.

Într-un fragment din noua sa carte ”Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown”, Valentine Low scrie: ”A doua zi după difuzarea documentarului, William i-a scris fratelui său un mesaj pe WhatsApp pentru a-l întreba dacă poate să vină să-l vadă

Acest lucru i-a pus pe Harry și Meghan într-o încurcătură. Ce ar trebui să facă?”.

Într-o primă fază, Harry a fost deschis față de ofertă. Apoi, a devenit îngrijorat că informațiile despre întâlnirea lor vor ajunge publice.

Harry a vorbit din nou cu fratele său și l-a întrebat cui îi va spune. William a explicat că va trebui să-și elibereze programul, ceea ce ar însemna să-i spună secretarei sale private.

A fost punctul care l-a înfuriat pe Harry. El ar fi spus, ferm: ”Nu vin”. Era îngrijorat de faptul că echipa lui William va divulga vizita presei, încât prefera să nu-și vadă fratele decât să riște ca întâlnirea să ajungă în ziare.

Sursa citată mai notează că acest refuz al lui Harry de a se întâlni față în față cu William a reprezentat o veste ”sfâșietoare” pentru oamenii apropiați ambilor frați.