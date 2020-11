Prințul William și Kate Middleton ar putea petrece Crăciunul departe de Regină. Care este motivul separării

Prințul William și Kate Middleton ar putea petrece Crăciunul separat de Regină anul acesta, iar motivul are la baza pandemia de Covid-19. Mai exact, copiii Ducelui și Ducesei de Cambridge ar putea reprezenta un risc prea mare pentru Regina Elisabeta a II-a și Prințul Philip din cauza vârstei înaintate.

Sărbătorile vor fi diferite pentru membrii Familiei Regale Britanice din cauza pandemiei de coronavirus, iar Prințul William și Kate Middleton ar urma să petreacă singuri Crăciunul, alături de cei trei copii, informează mirror.co.uk.

La fel ca restul cetățenilor Marii Britanii, monarhul în vârstă de 94 de ani și ducele de Edinburgh (99 de ani) sunt nevoiți să aleagă pe cine să invite la reuniunea de Crăciun. Britanicilor le este permis să petreacă alături de maxim două gospodării și nu mai mult.

Pandemia de coronavirus a afectat o lume întreagă, iar sărbătorile de iarnă vor fi mai diferite ca niciodată anul acesta. Locuitorii Marii Britanii sunt nevoiți să aleagă pe cine invită la masa de Crăciun, având voie să-l sărbătorească alături de alte două gospodării.

Nici Familia Regală Britanică nu este scutită de aceste restricții. Prințul William și Kate Middleton ar putea petrece Crăciunul doar cu copiii lor, care au un risc mult mai crescut de a răspândi virusul SARS – Cov – 2. Regina Elisabeta și Prințul Philip au vârste înaintate, astfel că trebuie să facă tot posibilul pentru a se proteja de orice boală, mai ales de Covid-19.

Reuniunea de Crăciun are loc între 23 și 27 decembrie, iar Regina trebuie să decidă pe cine invită. Cu toate acestea, Majestatea Sa se consultă cu restul familiei atunci când vine vorba de astfel de decizii. Această reuniune are loc anual pe domeniul Sandringham al familiei.

Regina și Prințul Philip reprezintă clasa cu cel mai mare risc de contactare a infecției cu noul coronavirus, mai ales că Ducele de Edinburgh a fost spitalizat Crăciunul trecut.

O sursă a declarat pentru Daily Telegraph că situația va fi rezolvată în cadrul familiei și că cei mici au luat contact cu alți copii la școală, iar aceștia reprezintă cel mai mare risc pentru monarh și Ducele de Edinburgh.

Prințul George are 7 ani, Prințesa Charlotte are 5 ani, iar Prințul Louis are 2 ani. Așadar, copiii au șanse reduse să prezinte simptome severe de Covid-19 dacă ar contacta virusul, tocmai acesta fiind motivul pentru are este luată în considerare separarea lor de restul familiei.

Regina ar putea opta pentru Prințul Charles și Ducesa de Cornwall, Camilla, însă nu-și vor putea vedea copiii și nepoții. O altă variantă ar fi ca Majestatea Sa să-l invite pe fiul ei cel mic, Edward, împreună cu soția sa, Sophie, și cu cei doi copii, Lady Louise Windsor (16 ani) și Severn (12 ani), care alcătuiesc o gospodărie.

Prințul William și Kate mai au o variantă, și anume să-și petreacă sărbătorile alături de familia Ducesei de Cambridge din Berkshire. Nu este cea mai bună soluție, întrucât Cu toate acestea, Carole și Michael Middleton au doi copii, iar unul dintre cei trei descendenți nu va putea lua parte la reuniune.

Regina trebuie să decidă dacă va rămâne la castelul Windsor sau dacă ea și Prințul Philip se vor muta la Sandringham. Dacă optează pentru a doua variantă, sunt șanse mici să participe la o slujbă religioasă întrucât trebuie să evite locurile aglomerate.