Problemă uriașă pentru farmaciile din România. Riscă să rămână fără medicamente dintr-un motiv clar: ”Încep să dispară”

Românii se plâng constant de prețurile ridicate la medicamente, însă acestea sunt în realitate prețuri foarte mici în raport cu cele practicate în restul Europei.

De ce dispar medicamentele din România

Dacă virozele, în special în rândul copiilor, au dus la dispariția antibioticelor și a altor medicamente în Europa, România se confruntă cu un caz și mai special.

Concret, așa cum explică și CEO Terapia Dragoș Damian, prețurile foarte mici la medicamente din țara noastră fac producătorii și furnizorii să evite România drept piață de desfacere. Cu toate că salariile mici din România îi fac pe oameni să creadă că prețurile la medicamente ar fi mari, în realitate acestea sunt nerentabile pentru a fi vândute pe piața din țara noastră, comparativ cu alte țări bogate din Europa.

”Este o mare neînțelegere în piață. pentru că sunt înghețate de Guvern, de Ministerul Sănătății. Ce cresc în schimb, sunt costurile acestor medicamente, adică materiile prime, utilitățile, costurile cu angajații, etc. Astfel că prin creșterea acestor costuri, prețurile fiind înghețate, medicamentele devin nerentabile și încep să dispară din piață, în special cele ieftine.

În aceste condiții, oamenii se plâng din ce în ce mai mult din lipsa unor medicamente, iar la aceasta se adaugă și faptul că sezonul de iarnă, de viroze, este extrem de dur și cantitățile de antibiotice și de siropuri, mai ales pediatrice, puse pe piață- paracetamol, ibuprofen, etc- sunt insuficiente. Iar atunci apar aceste probleme”, a explicat Dragoș Damian, conform

Practic, Guvernul nu permite ca prețul medicamentelor să crească, determinând marii jucători de pe piață să ocolească această țară, care devine nerentabilă pentru ei.

”Așadar prețul la medicamente nu poate să crească însă acest lucru este o problemă. Celelalte industrii, alimentară, a bunurilor de larg consum și-au dublat practic prețurile. Acestea au absorbit o parte din costurile despre care am vorbit (utilități, angajați materie primă, etc) în prețul produsului. Dar pentru că la medicamente este imposibil să se facă acest lucru, devin nerentabile și sunt scoase din uz de către producător”, a completat Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj.

Dragoș Damian le explică românilor că nu trebuie să fie obsedați de o anumită marcă de medicamente, pentru că există diverse variante care nu sunt promovate din motive ”pe care nu dorește să le comenteze”.

care conțin ibuprofen și care ar putea să fie folosite la fel de bine. Dar dacă părinții caută doar nurofen s-ar putea să nu-l găsească pentru că sunt goluri de stoc. Există alte mărci de ibuprofen. Este o realitate dar aceasta ține de alte lucruri mai complexe și anume că se caută o singură marcă din motive pe care nu vreau să le detaliez. Dar farmaciștii spun când lipsește o anumită marcă că poate fi folosită alta. Despre Flixotide, un medicament utilizat în astm și vine dintr-o sursă unică, dar și acesta are înlocuitori. Dar vorbim despre două nume de mărci, iar aceasta este o problemă serioasă pentru că sunt prescrise de medici din motive pentru care nu vreau să comentez, dar există și alte mărci de medicamente care au același efect terapeutic, sunt medicamente generice, chiar mai ieftine, care stau în farmacii și nu sunt utilizate. Este păcat că pacienții nu le pot folosi. Farmacistul, când nu are pe stoc o anumită marfă, are responsabilitatea și de obicei explică pacientului sau aparținătorului că există și un înlocuitor pe care îl poate lua cu încredere. Bine, ideal este să fie întrebat medicul, dar acesta știe despre ce este vorba.

Evident că sunt situații în care nu există niciun fel de produs. Știu că există un gol de sirop de paracetamol. Atunci poate fi luat un sirop de ibuprofen”, a adăugat expertul în domeniul farmaceutic.

”Situația în care medicamentele obișnuite, uzuale nu se găsesc, este aproape exclusiv întâlnită în România. Eu nu am auzit de această situație în alte țări. Vorbesc despre țări est-europene. De vestul Europei nici nu se pune problema. Sunt aspecte tehnice care trebuiesc corectate la nivelul Ministerului Sănătății.

Problema de antibiotice și antitermice în special cele pediatrice este la nivel global. Problema celorlalte medicamente care lipsesc din România ține de politica de prețuri care trebuie schimbată, de taxa clawback care trebuie regândită”, a concluzionat Damian.